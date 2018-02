Schmutziges Detail beim Bachelor aufgetaucht! Darum lachen jetzt alle über Kandidatin Carina

Am Mittwochabend flimmerte die heiße Phase beim Bachelor auf RTL (20.15) über Millionen TV-Bildschirme. Doch anstatt über Daniel Völz (32) zu diskutieren, lachen die Zuschauer über Kandidatin Carina (21).

Texas - Der Kampf um Bachelor Daniel Völz geht in die entscheidende Phase: Fünf Frauen kämpften darum, den Junggesellen in Deutschland sehen zu dürfen - die Einladung zu den Homedates standen an. Daniel Völz, der in Amerika lebt, lernt dann die Familien seiner Frauen kennen. Doch anstatt Kaffee und Kuchen blieb beim 32-Jährigen vor allem eine Sache in der Bauchgegend zurück: ein ungutes Gefühl. Schuld daran ist Kandidatin Carina. Eine der Mitstreiterinnen setzte Daniel einen Floh ins Ohr. Kandidatin Janine Christin (22) zu Daniel: „Du hast einer Person eine Rose gegeben, die es nicht ernst mit dir meint.“ Sofort suchte der Bachelor das Gespräch mit Carina.

+ Janine Christin (l.) sagte, Carina spiele ein falsches Spiel mit Daniel Völz. © MG RTL D

Peinlicher Moment für Carina beim Bachelor auf RTL

Doch die 21-Jährige wusste sich zu verteidigen: „Wenn ich den Schritt gehen würde, dich meinen Eltern vorzustellen, heißt das, dass mir das sehr viel bedeutet.“ Daniel Völz schien dieses Statement zu genügen, er wollte Carina wiedersehen - und servierte Jessica einfach ab: „Ich glaube, der Funke ist bei uns beiden nicht übergesprungen.“ Trotzdem sollte es für Carina nochmal eng, besser gesagt, peinlich werden. Als RTL die 21-Jährige für Aufnahmen zu Hause besuchte, fiel einer Twitter-Userin ein kleines Detail im Bild auf.

Ist um Himmels Willen keinem aufgefallen, dass Carina da eine pinke Kiste mit der Aufschrift „Toys“ stehen hat?? Was da wohl drin ist?? Ü-Ei-Figuren sicher nicht! Peinlich... #Bachelor pic.twitter.com/C64cjXIbWD — julchen1806 (@julchen18061) February 21, 2018

Userin „julchen1806“ postet: Ist um Himmels Willen keinem aufgefallen, dass Carina da eine pinke Kiste mit der Aufschrift „Toys“ stehen hat?? Was da wohl drin ist?? Ü-Ei-Figuren sicher nicht! Peinlich.“ Sofort wurde diese Entdeckung im Netz geteilt und kommentiert. Hat Kandidatin Carina wirklich eine Box mit ihren „Toys“ im Zimmer stehen und von RTL filmen lassen? Die Meinungen darüber gehen bei den Zuschauern auseinander.

Glaubt ihr wirklich eine Frau hat eine Kiste im Regal, auf der Toys steht und hat auch wirklich "Toys" darin? Das bezweifel ich doch sehr.

Ist das ueberhaupt ihr Zimmer? — CryptoFilm (@CryptoFilmco) February 22, 2018

Das Verstörende daran ist, dass es wahrscheinlich wirklich nur ihr Kinderspielzeug ist. — INSTACLOSET (@misterfashion24) February 22, 2018

Während die RTL-Zuschauer herzlich lachen und bei Twitter diskutieren, kochten bei Petze Janine Christin die Wut über: „Dass er ihr diesen Scheiß wirklich abkauft“, schimpfte die 22-Jährige. Und Kristina ergänzte: „Ich wünsche mir, dass er ihr Spiel noch durchschaut.“

Am Ende musste Daniel Völz sich für die drei Kandidatinnen entscheiden, die zu den Homedates eingeladen werden: Carina, Svenja und Kristina bekamen die letzten Rosen. Streithuhn Janine Christin musste die Koffer packen.

Matthias Kernstock