Bachelor (RTL): Paul Janke mit Ehering im Netz – die Gerüchteküche kocht

„Bachelor“-Urgestein Paul Janke postet ein Selfie mit einem funkelnden Ring am Finger. Hat er etwa geheiratet? Das steckt hinter dem Schmuckstück?

Hamburg – Der ehemalige „Bachelor" Paul Janke ist schon seit einem knappen Jahrzehnt der TV-Frauenschwarm schlechthin. Bei der Dating-Show wollte er 2012 sein Liebesglück finden – blieb aber allein. Auch spätere Gerüchte um Beziehungen lösten sich immer wieder in Wohlgefallen auf und der Fernsehdarsteller gilt als ewiger Single. Mit einem Selfie regte er nun aber Spekulationen an, ob er nicht vielleicht doch still und heimlich sesshaft geworden sei. Ein Bild auf Instagram zeigt ihn mit einem verdächtigen Ring, der gut ein Ehering sein könnte. Die Damenwelt kann aber vorerst aufatmen, noch ist der Star solo unterwegs. Das verräterische Schmuckstück ist lediglich das – ein Schmuckstück. Paul Janke trägt es bereits seit längerem, auch zum Beispiel in einem Interview mit seiner Schwester Anna im letzten Sommer, in dem sie noch über das ewige Single-Dasein und die zu hohen Ansprüche ihres Bruders an seine Traumfrau sprach.