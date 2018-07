Patricia Blanco tickt im "Sommerhaus der Stars" 2018 völlig aus

Patricia Blanko hat sich im „Sommerhaus der Stars“ 2018 mal wieder von ihrer richtig guten Seite gezeigt. Sie ging mächtig auf Bobby Anne Baker los.

Patricia Blanco ist ja vieles - aber defintiv nicht ruhig oder sanftmütig. Wir alle wissen auch, dass die eine oder andere Streiterei für Patricia ganz normal ist und sie nicht unbedingt mit ihrer Meinung hinter dem Berg hält. Und das hat Patricia auch mal wieder im "Sommerhaus der Stars" 2018 gezeigt. Da ist die Roberto-Blanco-Tochter mal wieder hochgegangen, wie ein voll aufgeblasener Luftballon, in den man mit einer Nadel hineinsticht. Das Opfer: Bert Wollerheims Freundin Bobby Anne Baker.

Patricia Blanco geht im „Sommerhaus der Stars“ 2018 auf Bobby Anne Baker los

Aber was hat nun Bobby verbrochen, dass sie zum Opfer von Patricia Blanco im "Sommerhaus der Stars" 2018 geworden ist? Sie war zu "passiv" und hat sich schlichtweg nicht gut genug eingebracht. Das kam heraus, als wieder ein Paar nominiert werden musste. Letzte Woche traf es die Büchners, was zum Streit zwischen den beiden führte.

Diese Woche traf es Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker. Vielen der Kandidaten ist Berts "arrogante" und "unverschämte" Art gegen den Strich gegangen. Doch nicht so bei Patricia Blanco. Sie wetterte gegen Bobby: "„Ich liebe dich wirklich über alles, Bert, aber das ist jetzt eher wegen dir, Bobby. Ich finde, du bringst dich null in die Gruppe ein. Du siehst so traurig aus, so leidend.”

„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Bobby Anne streitet sich die ganze Zeit mit Bert Wollersheim

Dass Bobby jetzt nicht vor Energie sprüht, könnte auch dem einen oder anderen Zuschauer aufgefallen sein. Liegt aber schlichtweg daran, dass Bobby und Bert sich die ganze Zeit streiten oder Bert auch mal mit anderen über die Beziehungsprobleme mit Bobby redet. Kein Wunder, dass Bobby im Interview sagt, dass sie denke, dass sie ohne Bert hier raus gehen wird. Die beiden vertragen sich zwar anschließend wieder,(zwar nicht lange, mittlerweile hat Bert eine Neue) aber jeder weiß, dass nach solchen Überlegungen und so einem Gespräch trotzdem nicht gleich wieder alles "Friede, Freude, Eierkuchen" ist.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Bobby Anne Baker wehrt sich gegen Patricia Blanco

Doch statt Verständnis zu zeigen, drückt Patricia Bobby das Ganze noch einmal richtig rein. Wieder im Haus zurück findet Patricia aber auch kein Ende, sondern stichelt weiter: „Du siehst so mitgenommen und traurig aus. Gefällt's dir jetzt wirklich hier nicht oder liegt's an mir oder irgendwem?” Bobby ist natürlich genervt und kann das nicht auf sich sitzen lassen: „Ja, du willst halt irgendwie auffallen und ... bist einfach nicht mein Fall.” „Ja, du auch nicht: Schön, da sind wir ja quitt”, ätzt Patricia zurück.

Patricia Blanko sucht klärendes Gespräch mit Bert Wollersheim über Bobby Anne Baker

Ist damit dann das Thema beendet? Nein, natürlich nicht. Patricia - mal wieder dem Alkohol verstärkt zugesprochen - sucht danach das Gespräch mit Bert, aber das läuft auch aus dem Ruder, nachdem Bert seine Bobby verteidigt. „Ganz ehrlich, Bert: Deine Freundin kann mich am Arsch lecken und weißt du warum? Weil sie die ganze Zeit ihren Mund nicht aufkriegt und jetzt Blah Blah Blah! Ich mag dich, Bert, aber deine Freundin, die muss noch einiges lernen. Ohne Witz." Und dann setzt sie noch zu einem letzten Hieb an: „Sie rammt dir das Messer in den Arsch!”

Naja, wer im Glashaus sitzt und so ... jetzt stellt sich nur die Frage, wen trifft es nächste Woche mit Patricias Gekeife? Vielleicht Micaela, weil sie doch einmal ihre Brüste gezeigt hat? Hat Dani Büchner vielleicht etwas verbrochen? Oder wird sie doch einmal lernen, sich zusammenzureißen? Wohl eher nicht.

Das „Sommerhaus der Stars“ 2018: Wer ist raus? Und wer ist noch dabei?

SL