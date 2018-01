Das passiert in der ersten Folge „Wunschträume“ der neuen Bergdoktor-Staffel 

Was passiert in der ersten Folge der neuen Bergdoktor-Staffel? Wir haben die Folge „Wunschträume“ bereits gesehen. Im Mittelpunkt der Folge: ein altes Geheimnis der Familie Gruber, das nun ans Licht kommt.

Das Ende der letzten Staffel vom Bergdoktor: Hans Gruber trennt sich von seiner Freundin Anne - und diese bricht nicht nur mit der Beziehung, sondern auch mit der geschäftlichen Vereinbarung, die sie mit der Gruber-Familie hatte. Finanziell sieht es auf dem Gruberhof aktuell also nicht gut aus, trotzdem will die ganze Familie zusammenhalten und die Situation gemeinsam durchstehen.

Der „Bergdoktor“ am 18. Januar: Die Familie Gruber erwartet ein heikler Überraschungsbesuch

In der ersten Folge der neuen Bergdoktor-Staffel bekommt die Familie Gruber überraschenden Besuch. Diesem fällt es sichtbar schwer, das Ortsschild des Städtchens „Ellmau“ zu passieren, er atmet schwer und steigt entschlossen in seinen Wagen. Die Kamera schwenkt auf das Namenschild am Koffer des Reisenden. Der Name ist deutlich zu lesen: Es handelt sich um Ludwig Gruber. Sein erster Weg führt ihn zu dem Grab von Johann Gruber - seinem verstorbenen Bruder. Eine Sache wird schnell klar: Der Rest der Gruber-Familie empfängt ihn nicht mit offenen Armen und insbesondere Martin Gruber und seine Mutter sind überhaupt nicht erfreut von dem Überraschungsbesuch. Der Grund dafür liegt in der Vergangenheit. Ob Ludwig Gruber eine zweite Chance bekommt?

Die neue Bergdoktor-Staffel: Tochter Lilly ist wieder zurück

Für Tochter Lilly, die im vergangenen Winterspecial der Serie keinen Auftritt hatte, beginnt währenddessen einen wichtigen neuen Abschnitt: Sie hat ihre Führerscheinprüfung bestanden und feiert gemeinsam mit der ganzen Familie. Dazu kommt auch noch, dass sie sich dazu entschieden hat, eine Ausbildung in der Praxis von ihrem Vater, Dr. Gruber, zu beginnen.

Bergdoktor Martin Gruber muss in der ersten Folge eine schwere Diagnose stellen

Parallel zu den Familienangelegenheiten auf dem Gruberhof hat Dr. Martin Gruber einen heiklen Fall in seiner Praxis - auch hier geht es um eine Familienangelegenheit. Ein junges Paar ist gerade dabei, sich ein Haus zu bauen und eine Familie zu gründen. Nach einer Fehlgeburt vor zwei Jahren möchte das Paar es noch einmal versuchen und den eigenen Kinderwunsch erfüllen - so scheint es zumindest auf den ersten Blick. Doch dahinter verbirgt sich eine viel größere Angelegenheit, als anfangs vermutet. Und genau die könnte die junge, scheinbar so glückliche Ehe gefährden. Als es zu einer lebensgefährlichen Situation kommt, versucht Dr. Martin Gruber alles, um zwischen den Partnern zu vermitteln und die Gesundheit der jungen Frau zu retten.

Wann und wo können Sie die neue Bergdoktor-Folge sehen?

Nach einer kleinen Winterpause kommt der „Bergdoktor“ jetzt wieder regelmäßig im TV. Das ZDF strahlt jeden Donnerstag eine neue Folge aus, insgesamt werden es sieben Einzelfolgen sein, die jeweils 90 Minuten dauern. Am 4. Januar startete der Sender mit einem Winterspecial in die neue Staffel, der tatsächliche Beginn der elften Staffel ist aber erst am 18. Januar. Hier wird die erste Folge mit dem Titel „Wunschträume“ ausgestrahlt. Anschließend folgt jeden Donnerstag um 20.15 Uhr eine neue Folge mit Dr. Martin Gruber und seiner Familie.

Wenn Sie die Folge nicht im TV verfolgen können, finden Sie diese auch im Livestream des ZDF. Falls Sie „Wunschträume“ verpasst haben sollten, können Sie sich den Staffelstart auch anschließend in der Mediathek des ZDF ansehen. In einem weiteren Artikel erfahren Sie, wo genau Sie die neuen Bergdoktor-Folgen im TV und Livestream sehen.

Der Bergdoktor: Alle Sendetermine der neuen Staffel im Überblick