„Er steht völlig neben sich“: Notre-Dame-Feuer geht Claus Kleber im „heute journal“ sichtlich nah

Ein verheerender Brand drohte die Pariser Kathedrale Notre-Dame vollends zu zerstören. Claus Kleber ging das während dem „heute journal“ im ZDF extrem nahe.

Paris/München - Auf der ganzen Welt waren und sind die Menschen in Trauer, in Paris haben sie Tränen in den Augen, überall in der Stadt. Es geht den Menschen nahe, was dort, im Herzen der französischen Hauptstadt, passiert ist. Notre-Dame wurde beinahe zerstört - von einem Inferno. Das Feuer war auf dem Dachboden ausgebrochen und hatte sich rasend schnell verbreitet.

Warum soll es da einem deutschen Nachrichtensprecher wie Claus Kleber anders gehen? Im ZDF „heute journal“ merkte man ihm an, wie angefasst er von den Vorgängen in Paris um die Kathedrale Notre-Dame war - gerade bei der Überleitung an Kollegin Gundula Gause versagte ihm beinahe die Stimme. Das blieb auch den Zuschauern der Sendung nicht verborgen.

„Er steht völlig neben sich“: Notre-Dame-Feuer geht Claus Kleber im „heute journal“ extrem nah

„Er steht völlig neben sich“, lautet der Twitter-Kommentar eines Zuschauers. Ein anderer empfindet, dass Kleber „mit den Tränen zu kämpfen“ hatte. Kleber habe die ganze Sendung hindurch „die Stimme gezittert“, berichtet eine weitere Userin.

Während Claus Kleber im 2. die ganze Sendung hindurch die Stimme gezittert hat. Ich mache mich darüber nicht lustig, das war sicher nicht spaßig, aber ich finde das schon erstaunlich, im Vergleich. — Anne Roth (@annalist) 15. April 2019

„Kleber mit tränenunterdrückter Stimme zum brennenden Notre-Dame. Etwas zu viel Pathos für meinen Geschmack“, meint ein anderer.

Claus Kleber steht auch völlig neben sich. #notredame — Julian Zündorf (@_lectorinfabula) 15. April 2019

Die Bilder aus Paris gehen eben nicht nur den Zuschauern nahe, sondern - wie man sieht - auch dem erfahrenen ZDF-Mann.

Frankreichs Innenministerium: Brandgefahr in Notre-Dame gebannt

Das Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame ist nach Angaben von Frankreichs Innenministerium mittlerweile unter Kontrolle. Die Brandgefahr sei gebannt, nun müsse man schauen, wie die Struktur des Gebäudes dem schweren Brand standhalten werde, sagte der Staatssekretär im Innenministerium, Laurent Nuñez, am frühen Dienstagmorgen dem Sender BFM TV. Experten und Architekten wollten am Morgen darüber beraten, wie die Feuerwehr ihre Arbeit fortsetzen kann und ob die Kathedrale stabil ist, so Nuñez. Rund hundert Feuerwehrleute seien noch im Einsatz. Bei dem Brand sei ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden, sagte Feuerwehrchef Jean-Claude Gallet. „Wir hatten großes Glück.“

Das Feuer war am Montagabend in der weltberühmten Kathedrale im Herzen von Paris ausgebrochen. Die Flammen verwüsteten kurz vor Ostern den Sakralbau, der Dachstuhl stand lichterloh in Flammen. Das genaue Ausmaß der Zerstörungen war am frühen Morgen noch nicht bekannt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Abend erklärt, das Schlimmste sei verhindert worden.

