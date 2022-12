Paramount+: Serien und Filme im Dezember 2022

Paramount+ ist nun auch in Deutschland gestartet. Im Angebot sind dabei auch Serien, die der Streamingdienst vorab nicht genannt hat. Von „Star Trek“ bis „South Park“, „Yellowstone“ und „NCIS“ ist für viele Serienjunkies etwas dabei.

Paramount+ kommt ab dem 8. Dezember 2022 in den deutschsprachigen Raum und bringt zahlreiche Inhalte der Marken CBS, Showtime, Paramount+, MTV, Nick, Comedy Central und mit. Über die Webseite, mobile Geräte und TV-Apps von Apple, Amazon (wohl auch als Prime Channel), Google, Samsung oder Roku kann man losstreamen.

Eine Gratis-Testwoche ermöglicht Zeit, sich zu entscheiden. Sonst liegt der monatliche Preis bei 7,99 Euro und der Jahrespreis bei 79,90 Euro. In Deutschland und Österreich gibt es außerdem noch die Möglichkeit, über Sky in den Gratis-Genuss zu kommen. Voraussetzung ist das Sky-Cinema-Paket und das geht nur in der Receiver-Variante, wie Sky Q, wo es auch eine eigene App geben soll. WOW oder Sky-X-Kunden (in Österreich) müssten wohl extra buchen. Welche Serien es dort zu entdecken gibt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)