„Schlimmer geht‘s kaum“ – Fans entsetzt von Carmen Geiss‘ Beauty-OPs

Von: Sina Koch

Millionen Fans verfolgen das Leben von Carmen Geiss – und rätseln immer wieder über ihr Aussehen. Ein Gruppenfoto mit den „Sozahdahs Sisters“ erschreckt die Follower.

Seit 2011 begeistern Robert und Carmen Geiss mit ihren Töchtern in der gemeinsamen RTLZWEI-Doku „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ ein Millionenpublikum. Sie stehen im Rampenlicht und lassen die Zuschauer an Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben. Außerdem posten sie beinahe täglich Schnappschüsse aus ihrem Alltag. Dabei wird jede noch so kleine Veränderung von den Followern auf Social Media wahrgenommen – und kommentiert.

Sendung Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie Sender RTLZWEI Drehort Monaco, Saint-Tropez

Carmen Geiss postet Foto mit amerikanischen Realitystars – und erschreckt die Fans

Wie MANNHEIM24 berichtet, hat Carmen Geiss eine lockere Einstellung bezüglich ihrer körperlichen Selbstoptimierung. An oberster Stelle steht bei ihr die Offenheit. Nägel machen, Kleidung shoppen und zum Friseur gehen: Einen Großteil ihrer Zeit investiert Carmen in ihr Aussehen. Auf Instagram zeigt sie sich derzeit mit Gleichgesinnten.

Auf den ersten Blick könnte man sie gar mit der berühmten Kardashian-Familie verwechseln! Doch Carmen Geiss posiert in ihrem neuesten Instagram-Post mit den „Sozahdahs Sisters“. Die muslimisch-amerikanischen Schwestern sind ebenfalls in einer Reality-Serie zu sehen und präsentieren ihr Leben in Los Angeles. Und es gibt noch mehr Ähnlichkeiten – finden zumindest Carmens Follower!

Carmen Geiss posiert mit den „Sozahdahs Sisters“ – und erntet Negativ-Kommentare von den Fans

Carmen Geiss lässt ihre über 900.000 Follower auf Instagram regelmäßig an ihrem Alltag und ihrem Jetset-Leben teilhaben. Das zunächst harmlos wirkende Gruppenbild mit den „Sozahdahs Sisters“, das sie inmitten der brünetten Reality-Stars zeigt, sorgt für Furore. Obwohl die Gruppe sehr harmonisch wirkt und alle Frauen auf dem Schnappschuss über beide Ohren strahlen, sind die Fans beunruhigt.

Der Grund: Viele können Carmens Gesicht auf dem Foto kaum mehr wiedererkennen und befürchten, dass die Millionärsgattin es mit den Schönheits-OPs so langsam übertreibt. Auch die „Sozahdahs Sisters“ kommen in den Instagram-Kommentaren nicht gut weg. Übrigens: Carmen Geiss sorgte erst kürzlich für einen Lacher im Netz – dieser Friseurbesuch spaltet die Fans.

„Kein Vorbild für deine natürlich hübschen Töchter“: Fans reagieren entsetzt auf Carmen Geiss‘ Foto

Es ist kein Geheimnis, dass Carmen Geiss sich bereits für die ein oder andere Operation unter das Messer gelegt hat – doch mit ihrem letzten Instagram-Bild sorgte sie für einiges an Entsetzen unter ihren Followern. „Hoffentlich wird das kein Vorbild für deine natürlich hübschen Töchter“, schreibt ein Fan schockiert unter das Gruppenfoto. Lesen Sie hier, welche fiesen Kommentare die Geiss-Töchter abbekommen.

Ein weiterer Nutzer findet, dass der operierte Look der TV-Berühmtheiten „übel ... schlimmer geht‘s kaum“, aussieht. Ein weiterer User spielt auf das aufgespritzt wirkende Gesicht der Millionärsgattin an: „Ich hab die Geissens immer gemocht, wegen ihrer auf dem Boden gebliebenen Art, aber jetzt wird es immer mehr zum Fremdschämen und nervig“.

Vampire Lifting statt Botox: Carmen Geiss besucht regelmäßig den Beauty-Doc

Carmen Geiss geht offen mit ihren Beauty-OPs um. Durch ein Interview mit „Promipool“ ist bekannt, dass die 58-Jährige regelmäßig zum „Vampire Lifting“ geht. Bei dieser Faltenbehandlung wird aufbereitetes Eigenblut gespritzt, um die Hautregeneration zu fördern.

Von Botox halte sie sich jedoch fern: „Für mich kommen Botox-Behandlungen nicht infrage, Botox ist ein Gift, das möchte ich nicht in meinem Körper haben. Dagegen ist das Vampire Lifting, das ich gemacht hab, viel schonender und natürlicher“, offenbarte sie 2019 im Interview. (sik)