Ohne jede Schamgrenze: Lilly Becker postet Klo-Video für Oliver Pocher

Das war ziemlich unappetitlich! Lilly Becker schickte vor der RTL-Show „Pocher vs. Wendler“ einen Gruß an den Comedian. Der Drehort war ziemlich schamlos.

Am Sonntagabend lief die RTL-Show „Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!“

Auch Lilly Becker ließ sich das TV-Event nicht entgehen.

Die Ex-Frau von Boris Becker leistete sich eine Schamlos-Aktion vor der Show.

Diese Aktion ging wirklich unter die Gürtellinie und war recht geschmacklos: Über Instagram schaltete sich Lilly Becker, die Ex von Tennis-Legende Boris Becker, in das RTL-Duell zwischen Oliver Pocher und dem Schlagerstar Michael Wendler ein.

Vor RTL-Duell „Pocher vs. Wendler“ - Lilly Becker mit Ekel-Aktion

Die Art und Weise jedoch sorgte für Abscheu bei so manchem Instagram-User: Die 43-Jährige ließ sich auf dem Klo sitzend filmen, wie sie einen Gruß an den Erzrivalen ihres Ex-Mannes schickte. Denn Pocher legt sich nicht nur gerne mit dem Wendler an, davor war schon Boris Becker sein liebstes Parodie-Opfer.

Mit heruntergelassener Hose hockte Lilly Becker auf dem Klo und wünschte dem Comedian viel Glück: "Nimmst du das bitte noch auf... RTL... Team Pocher... Scheißegal, aber gewinn‘ das Spiel!" Daneben gab Becker auch noch angestrengte Geräusche von sich - wie man sie zuweilen bei Toilettengängen hört. Ziemlich schamlos von der Prominenten! Die Abwandlung vom Wendler-Kult-Spruch „egal“ in „scheißegal“ war offensichtlich der Grund, wieso die Toilette zum Drehort wurde.

+ Sie filmte sich auf dem Klo sitzend: Lilly Becker. © Instagram/Lilly Becker

Lilly Becker und Oliver Pocher sind seit einer TV-Show befreundet

Lilly Becker und Oliver Pocher lernten sich in der ProSieben-Show „Global Gladiators“ 2017 kennen - und freundeten sich an. Die beiden verstanden sich während der Show sogar so gut, dass Spekulationen aufkamen, ob es gar zwischen den beiden Star geknistert habe.

Auf jeden Fall scheinen sie so dicke zu sein, dass Lilly Becker nun diese gewagte Aktion machte. Pocher teilte sie auch selbst in seiner Instagram-Story - mit einem Emoticon mit weit aufgerissenen Augen. Ähnlich schockiert dürften nicht wenige geschaut haben! Auf jeden Fall brachte der Toilettengang-Gruß Pocher Glück - er gewann souverän gegen den Wendler.

Erst vor wenigen Tagen sorgte Lilly Becker für Aufregung im Netz, weil sie ihrem Sohn (10) ausgerechnet mit ziemlich intimen Bildern zum Geburtstag gratulierte.

