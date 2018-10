"The Taste": Diese 25-Jährige will Frank Rosin begeistern - mit äußerst ungewöhnlichem Rezept

Miriam aus Oldenburg ist Kandidatin bei der Sat.1-Koch-Show "The Taste" und hat sich Großes vorgenommen: Die 25-Jährige will beweisen, dass sie mit ihrer Neu-Interpretation Norddeutscher Traditions-Gerichte wie dem Oldenburger Grünkohl Chancen auf den Sieg hat.

Die sechste Staffel der erfolgreichen Koch-Show "The Taste" ist am Mittwoch, 10. Oktober auf Sat.1 gestartet. Wie nordbuzz.de* berichtet, ist Miriam aus Oldenburg (25) eine von 20 Kandidaten, die die prominenten Köche Alexander Herrmann, Cornelia Poletto, Frank Rosin und Roland Trettl von ihrem Können überzeugen müssen.

Sat.1-Koch-Show "The Taste": Miriam aus Oldenburg will mit Grünkohl den Sieg holen

+ Die Coaches: Roland Trettl, Frank Rosin, Cornelia Poletto und Alexander Herrmann (v.l.n.r.) © pa/obs SAT.1 / Benedikt Mueller

Das Besondere an der Sat.1-Koch-Show "The Taste": Die Kandidaten bekommen eine Stunde Zeit, um ein von ihnen ausgewähltes Gericht zu kochen. Die Speise darf allerdings nur auf einem Probier-Löffel angerichtet werden, bevor sie von der Jury beurteilt wird. KandidatinMiriam aus Oldenburg möchte in dieser Staffel nicht nur den Sieg in die Huntestadt holen, sondern auch zeigen, dass Grünkohl durchaus gesellschaftsfähig ist.

Sat.1-Koch-Show "The Taste": Nicht nur Miriam will Grünkohl gesellschaftsfähig machen

+ Kandidatin Miriam aus Oldenburg (25) © SAT.1 / Benedikt Müller

Ursprünglich kommt Miriam aus Dingstede, einem kleinen Dorf bei Oldenburg. Sie will mit Gerichten aus ihrer norddeutschen Heimat bei der Sat.1-Koch-Show "The Taste" überzeugen. "Ich mache den Oldenburger Grünkohl gesellschaftsfähig", sagt die 25-Jährige. Das sich mit dem Traditions-Gemüse Grünkohl mehr anstellen lässt, als das klassische, norddeutsche Gericht "Kohl und Pinkel", möchte nicht nur Miriam unter Beweis stellen, sondern auch die Oldenburger Köchinnen von "Muddis kochen".

Nicht nur Kandidatin Miriam von der Sat.1-Koch-Show "The Taste" will mit Grünkohl überzeugen

+ Muddis kochen: Das sind Sylvia, Anne und Jacqueline aus Oldenburg © Muddis kochen Hinter der Seite "Muddis kochen" stecken die drei leidenschaftlichen Köchinnen Sylvia, Anne und Jacqueline aus Oldenburg. Ihnen geht es nicht um Haute Cuisine, sondern darum, alltagstaugliche, leckere und einfache Gerichte zum Nachkochen zu präsentieren. Wie auch Kandidatin Miriam von der Sat.1-Koch-Show "The Taste", wollen die die drei Köchinnen zeigen, dass sich mit dem Winter-Gemüse Grünkohl sehr kreativ kochen lässt.

Kandidatin Miriam von der Sat.1-Koch-Show "The Taste" und "Muddis kochen" beweisen: So lecker und kreativ ist Grünkohl

+ Schnell, einfach lecker: Grünkohl-Pasta © Muddis kochen

Egal ob Grünkohl Muffins, -Quiche, -Cannelloni oder -Auflauf: Genau wie Köchin Miriam von der Sat.1-Koch-Show "The Taste", stellen die Mädels von "Muddis kochen" mit ihren kreativen Rezepten unter Beweis, wie vielfältig das Lieblings-Gemüse der Norddeutschen ist. Das Beste: Die Rezepte der Oldenburgerinnen sind leicht verständlich und schnell zuzubereiten.

