Oktoberfest bei den Geissens – Promi-Experte Manuel Flickinger ist begeistert

Von: Daniel Hagen

Bei den Geissens steht ein Mega-Event an – ein Oktoberfest. Lesen Sie hier, warum auch unser Promi-Experte Manuel Flickinger gerne dabei gewesen wäre:

Seit 1810 wird in München das Oktoberfest gefeiert. Mittlerweile heißt es nicht nur in der bayerischen Hauptstadt alljährlich „O‘zapft is“. Auf der ganzen Welt gibt es mittlerweile Ableger, sogar in den USA und Japan. Dieses Jahr findet zudem das erste Oktoberfest auf St. Tropez statt. Denn Robert und Carmen Geiss lassen in ihrer Villa ein großes Fest steigen, zu dem rund 180 Personen eingeladen sind. Wie man es von der „schrecklich glamourösen Familie“ so kennt, wird das Event spektakulär – und auch unser Promi-Experte Manuel Flickinger wäre gerne dabei.

MANNHEIM24 verrät, wie bei den Geissens die Vorbereitungen für das Oktoberfest laufen – und welches Problem es gibt.

Currywurst und Pasta statt Brathendl und Brezel sowie hochwertige gepolsterte Bänke statt Bierbänken aus Holz. Wenn Rooooobert Geiss zum Oktoberfest lädt, ist natürlich alles eine Spur teurer. (dh)