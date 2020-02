"I Am Not Okay with This": Gibt es eine 2. Staffel der Netflix-Serie?

Die Netflix-Serie "I Am Not Okay with This" begeisterte viele Zuschauer.

Nach "Locke & Key" und "Ragnarök" hat Netflix die nächste vielversprechende Serie veröffentlicht. Doch wird "I Am Not Okay with This" auch fortgesetzt?

Seit dem 26. Februar können Netflix-Kunden die 1. Staffel der Serie "I Am Not Okay with This" ansehen.

ansehen. Die Hauptrolle spielt Sophia Lillis , die zuvor schon in den "Es"-Filmen mitwirkte.

, die zuvor schon in den "Es"-Filmen mitwirkte. Viele Zuschauer stellen sich nun die Frage, ob es eine Fortsetzung geben wird.

Sieben Folgen der Serie "I Am Not Okay with This" sind seit dem 26. Februar auf Netflix verfügbar. Zu wenig, beklagen sich viele Fans auf Twitter, denn sie hätten sich viel mehr gewünscht. Vorerst müssen die Zuschauer aber noch warten, weil die Produktion der Fortsetzung andauern wird.

Doch erscheint überhaupt eine 2. Staffel? Die Antwort gibt es hier:

"I Am Not Okay with This" begeistert mit altbekannten Mustern

Wer generell gute Erfahrungen mit Netflix-Serien hat, wird auch von "I Am Not Okay with This" begeistert sein. Das hat vor allen Dingen einen Grund: Sie erinnert sehr stark an erfolgreiche Produktionen wie "Stranger Things". Mit der Serie hat "I Am Not Okay with This" gemeinsam, dass die Protagonistin ebenfalls eine Jugendliche ist, die von klassischen Problemen einer Heranwachsenden geplagt wird. Zusätzlich beinhaltet die Handlung mystische SciFi-Elemente, denn die Heldin Sydney entwickelt übernatürliche Kräfte. Die gesamte visuelle Gestaltung ähnelt außerdem dem britischen Drama "The End of the F***ing World"*. All das ist nicht verwunderlich, da Produzenten und Regisseure der beiden genannten Serien an der Netflix-Neuheit gearbeitet haben.

Die Rolle von Sydney spielt eine Darstellerin, die vielen Personen bekannt vorkommen könnte. Ihren Durchbruch schaffte Sophia Lillis nämlich dank der "Es"-Filme, in denen sie als Beverly Marsh auftrat. Weitere "I Am Not Okay with This"-Schauspieler sind unter anderem Wyatt Oleff und Kathleen Rose Perkins.

Mehr erfahren: Massiver "Stranger Things"-Spoiler - Netflix verrät Schicksal einer Hauptfigur.

Wird es eine 2. Staffel von "I Am Not Okay with This" geben?

Die 1. Staffel von "I Am Not Okay with This" wird unter anderem auf Twitter von mehreren Usern hoch gelobt. Doch reichen Netflix diese positiven Resonanzen aus, um die Produktion einer 2. Staffel in Auftrag zu geben? Das Ende der 1. Season lässt jedenfalls Spielraum für eine weitere Staffel offen, die Macher planen also scheinbar eine Fortsetzung. Ob diese gedreht wird oder nicht, entscheidet aber immer noch Netflix - und die Verantwortlichen haben sich zu diesem Thema bislang noch nicht geäußert.

Auch interessant: Das sind die besten Serien im März 2020 auf Netflix, Amazon Prime und Sky.

Trailer zur Netflix-Serie "I Am Not Okay with This"

