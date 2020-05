"Noch nie in meinem Leben …": Bekommt die Netflix-Serie eine 2. Staffel?

Fans hoffen auf eine 2. Staffel der Netflix-Serie "Noch nie in meinem Leben...".

Netflix hat mit "Noch nie in meinem Leben …" eine vielversprechende Comedy-Serie ins Leben gerufen. Doch können die Fans auch mit einer 2. Staffel rechnen?

Am 27. April ist die neue Serie "Noch nie in meinem Leben..." auf Netflix gestartet.

auf gestartet. Zuschauer und Kritiker sind von der Neuheit begeistert.

Fans hoffen nun auf eine 2. Staffel.

Vor mehreren Monaten hat Netflix bekannt gegeben, dass die kontroverse Comedy-Serie "Insatiable"* nach nur zwei Staffeln abgesetzt wird. Abonnenten, die seitdem verzweifelt nach einem Ersatzprogramm suchen, haben jetzt einen Grund zur Freude: Mit "Noch nie in meinem Leben..." bietet der Streamingdienst eine ideale Alternative an.

Die 1. Staffel ist seit dem 27. April verfügbar. Doch können Fans auch mit einer Fortsetzung rechnen?

"Noch nie in meinem Leben...": Die Netflix-Nutzer sind von der Serie begeistert

Das Erfolgsrezept von Netflix hat erneut Wirkung gezeigt: Mit "Noch nie in meinem Leben..." stellt der Streamingdienst eine weitere Highschool-Produktion zur Verfügung, die Serien-Hits wie "Riverdale"* und "Élite"* Konkurrenz macht. Ein Alleinstellungsmerkmal der Neuheit ist allerdings die Herangehensweise, die Coming-of-Age-Geschichte von Protagonistin Devi (Maitreyi Ramakrishnan) auf komödiantische Weise zu erzählen.

Und die Fans sind von einer weiteren Besonderheit begeistert: In den YouTube-Kommentaren loben Zuschauer die Tatsache, dass mit Ramakrishnan eine Darstellerin mit Wurzeln in Sri Lanka als Protagonistin gewählt wurde. Generell soll sich die Serie mit dem Thema der vielfältigen Kulturen in Amerika auf respektvolle und vorbildliche Weise befassen.

Darum geht es in "Noch nie in meinem Leben...": Das erste Highschool-Jahr war für die 15-jährige Devi (Ramakrishnan) die reinste Katastrophe. Mit Beginn des neuen Schuljahres nimmt sie sich deshalb vor, ihren sozialen Rang innerhalb der Schule zu verbessern - und dazu gehört es auch, die große Liebe zu finden sowie die ein oder andere schlüpfrige Erfahrung zu machen.

Video: Trailer zur 1. Staffel von "Noch nie in meinem Leben..."

Wird eine 2. Staffel von "Noch nie in meinem Leben..." auf Netflix erscheinen?

Netflix hat den Dreh einer 2. Staffel der Comedy-Serie bislang noch nicht bestätigt. Die überaus positiven Resonanzen von Zuschauern und Kritikern sprechen allerdings dafür, dass einer Fortsetzung nichts im Wege stehen dürfte.

Aufgrund des Coronavirus* könnte sich die Produktion allerdings verzögern. Wann die Fans mit einer 2. Staffel rechnen können, ist somit nicht abzusehen.

