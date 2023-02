Noch Luft nach oben: „Let‘s Dance“ Tanz-Profi sieht Steigerungspotenzial bei Anna Ermakova

Von: Sarah Isele

Bei „Let‘s Dance“ tanzt Anna Ermakova als Favoritin ihren Konkurrenten davon. Doch schon nach der zweiten Live-Show meint Tanz-Profi Valentin Lusin, dass noch Luft nach oben ist. Lesen Sie hier mehr:

Es ist die heißeste Tanz-Show im deutschen Fernsehen: „Let‘s Dance“! Auch die Boris Beckers Tochter Anna Ermakova ist mit am Start und zeigt gleich von Anfang an, was sie kann. Spätestens nach der ersten Show ist Anna Ermakova der Favorit von „Let‘s Dance“. Sie scheint ihrer Konkurrenz davon zu tanzen. Auch in der zweiten Show kann sie begeistern. Aber Tanz-Profi Valentin Lusin weiß ganz genau, dass da noch Luft nach oben ist.

Bereits in der ersten Show von „Let‘s Dance“ auf RTL legt Küken Anna Ermakova eine heiße Sohle auf das Parkett. Ihre Konkurrenz sieht genau, dass sie sich warm anziehen müssen.