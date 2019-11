"Kasalla!" Nicht nur Thorsten Legat tritt heute beim Ninja Warrior Promi-Special auf RTL an

Thorsten Legat will beim Ninja Warrior Germany Promi-Special zeigen, dass er den schwierigen Parcours bezwingen kann. Doch dabei muss er sich gegen 20 andere Prominente durchsetzen, die alle für den RTL Spendenmarathon 2019 antreten.

Beim Ninja Warrior Germany Promi-Special tritt der ehemalige Fußballtrainer Thorsten Legat gegen Reality-TV-Star Detlev Steves aus Moers an.

Die Prominenten erspielen im Parcours Geld für den RTL Spendenmarathon 2019.

Das Ninja Warrior Germany Promi-Special läuft Freitagabend (22. November) ab 20.15 Uhr auf RTL.

Thorsten Legat will heute beim Team Ninja Warrior Germany Promi-Special den Parcours bezwingen

Beim Ninja Warrior Germany Promi-Special heute Abend (22. November) will Thorsten Legat gemeinsam mit 20 anderen Prominenten viel Geld für den RTL Spendenmarathon 2019 erspielen. Doch ist er wirklich gut genug für den Parcours?

Dass er sportlich topfit ist, hat Thorsten Legat schon mehrfach im TV gezeigt, darunter etwa, dass er auch in der Wildnis überleben kann. Wie RUHR24.de* berichtet, wartet nun eine neue Herausforderung beim Ninja Warrior Germany Promi-Special auf ihn, bei der es um einiges geht. Denn pro bewältigtem Hindernis erhalten die Promis Geld für den RTL Spendenmarathon.

Promis erspielen bei Ninja Warrior Geld für den RTL Spendenmarathon 2019

Während es in der ersten Runde von Ninja Warrior noch für jedes der sechs Hindernisse, das bezwungen wurde, 1000 Euro gibt, verdoppelt sich die Summe im zweiten Parcours auf 2000 pro Hindernis. Wer dann noch nicht ausgeschieden ist, kann sich noch mehr Geld beim berühmten "Mount Midoriyama" erspielen. Dabei muss jeder Teilnehmer mit gegrätschten Beinen einen Tunnel hochkletter, der mehrere Meter hoch ist.

Vor einer besonders schweren körperlichen Aufgabe steht auch Joey Kelly. Denn das Mitglied der Kelly Family will beim RTL Spendenmarathon durch einen 24-stündigen Biathlonlauf auf einem Roller einen Weltrekord knacken.

Neben Thorsten Legat: Auch Detlev Steves aus Moers tritt bei Ninja Warrior auf RTL an

Neben Thorsten Legat tritt auch Reality-TV-Star Detlev Steves aus Moers an. Normalerweise testet der 50-Jährige, der für seine Ausraster bekannt ist, in der Vox-Sendung "Hot oder Schrott" kuriose Gegenstände. Nun muss auch er sich der harten Aufgabe stellen und den Parcours vom Ninja Warrior Germany Promi-Special meistern. Außerdem versuchen zwei Rosenkavaliere ihr Glück. Denn nicht nur der erste Bachelor Paul Janke ist mit dabei, sondern auch Andrej Mangold.

Für die passende Unterhaltung in der Show sorgt Ballermannsänger Mickie Krause. Denn auch er will den "Mount Midoriyama" beim Ninja Warrior Germany Promi-Special bezwingen. Welcher der Promis sich am Ende durchsetzen kann, zeigt RTL heute Abend (22. November) ab 20.15 Uhr im TV und online im Livestream.

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Malin Annika Miechowski