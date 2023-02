Nielsen-Auswertung: Welche Serien wurden 2022 am meisten gestreamt?

Teilen

Stranger Things und Ozark © Netflix

Wenig überraschend sollen zwei Netflix-Serien die Streaming-Jahrescharts 2022 anführen. Ausgewertet wurde das Ganze von Nielsen, wo traditionellerweise auch die US-Einschaltquoten gemessen werden.

Was war eigentlich in den USA 2022 die am meisten gestreamte Serie (über alle Plattformen hinweg)? Diese Frage hat kürzlich das Marktmessunternehmen Nielsen beantwortet. Seit einigen Jahren wertet Nielsen nicht nur die amerikanischen Einschaltquoten aus, sondern auch die wöchentlichen Streaming-Charts. Und nun kam eben noch eine Jahresabrechnung dazu, die mit „Stranger Things“ und „Ozark“ erwartbarerweise zwei Netflix-Titel ganz oben sieht.

Gezählt wurden dabei gestreamte Minuten in Milliardeneinheiten. Nielsen hat einen - nach eigenen Angaben - repräsentativen Pool von US-Haushalten aufgebaut, deren Sehgewohnheiten von den Analysten ausgewertet werden dürfen (ähnlich wie auch Fernsehquoten erfasst werden). So gibt es nun noch alternative Daten zu den offiziellen, aber wenig durchschaubaren Statistiken der Plattformen selbst. Nielsen hat die Ergebnisse in zwei verschiedene Top-15-Listen zusammengefasst: In der ersten werden nur Formate aufgeführt, die exklusiv für VOD produziert wurden; wohingegen in der zweiten Auflistung auch zweitverwertete Networkproduktionen wie „NCIS“ und „Grey‘s Anatomy“ auftauchen. Die kompletten Charts finden Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)