Neue Show für Jauch, Gottschalk & Schöneberger mit einer kuriosen Besonderheit

Bei der Show „Sie wissen nicht, was passiert“ wartet RTL mit einer kuriosen Besonderheit für Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger auf.

Berlin - Das prominente Trio Günther Jauch, Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger wird von RTL weiterbeschäftigt: Vom kommenden Herbst an sollen die drei gemeinsam in der Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“ antreten, wie der Kölner Privatsender am Mittwoch bei den Screen Force Days, einer Präsentation vor der Werbewirtschaft, in Köln mitteilte.

Das Konzept sieht vor, dass die drei zu Beginn der Show nichts wissen: weder, wer von ihnen den Abend moderieren, noch, wer als Team spielen wird, geschweige denn, gegen welche prominenten Kandidaten sie antreten werden, hieß es vom Sender. Als Gewinnsumme werden 50 000 Euro ausgelobt.

Eingestellt wird dafür das Showformat „Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen alle“, das Schöneberger moderierte - die Quoten waren nach fünf Jahren und 18 Ausgaben kontinuierlich zurückgegangen.

dpa