Neue Regeln bei Netflix: Wednesday setzt sich an die Spitze!

Szenenbild aus „Wednesday“ © Netflix

Netflix ändert mal wieder die Spielregeln dafür, wie der Erfolg der eigenen Serien und Filme gemessen werden soll. Durch die neue Zählweise der Streaming-Stunden profitiert vor allem die Gruselserie „Wednesday“, die nun sogar „Stranger Things“ hinter sich lässt.

Bislang hatten Netflix-Serien und -Filme (hier die Neuheiten im Juni) 28 Tage ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, um möglichst viele Streaming-Stunden anzusammeln und es dadurch - im besten Fall - bis in die Top 10 der Plattform zu schaffen. In Zukunft will man die Messungen deutlich ausdehnen, um Spätzündern die Chance zu geben, auch oben mitzuspielen. So werden nun die Daten von insgesamt 91 Tagen ausgewertet, was auch dazu führen dürfte, dass etwaige Erfolgsmeldungen erst viele Wochen nach dem Hype um einen neuen Hit erscheinen werden.

Die zweite große Änderung soll für mehr Vergleichbarkeit sorgen. Netflix dazu im offiziellen Statement: „Wir haben das Feedback vernommen, dass es oft schwer fällt, nur die Anzahl der gestreamten Stunden auf unseren Top-10-Listen zu kontextualisieren. Deshalb haben wir in den letzten Monaten damit begonnen, die Aufrufe für eine ganze Reihe unserer Titel zu dividieren (also die Anzahl der gestreamten Stunden geteilt durch die Gesamtlaufzeit). Dies erwies sich für viele Menschen als besser nachvollziehbare Kennzahl. Während wir weiterhin die gestreamten Stunden pro Titel anzeigen werden, werden unsere Top-10-Listen jetzt nach Aufrufen geordnet.“ Was das konkret für einige Serien bedeutet, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)