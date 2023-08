Welcher Promi lügt? Sonja Zietlow moderiert neue Reality-Krimi-Show „Die Verräter“ bei RTL

Von: Volker Reinert

Teilen

Sonja Zietlow moderiert schon bald die neue RTL-Sendung „Die Verräter“. 16 Promis ziehen in ein Schloss in Frankreich. Doch drei spielen ein falsches Spiel.

Köln - Reality-TV-Fans können sich freuen! Denn mit „Die Verräter - Vertraue Niemandem!“ schickt RTL ab Mittwoch, dem 20. September, eine neue hitverdächtige Sendung ins Fernsehen. Moderiert wird die Reality-Krimi-Show von der Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow (55). Doch worum geht in dem neuen Format genau?

„Die Verräter“ bei RTL: 16 Prominente ziehen in ein Schloss in Frankreich

Laut des Kölner Senders RTL verspricht die neue Sendung eine Mischung aus „Täuschungen, Misstrauen, Wahrheiten und Lügen“. 16 Promis kämpfen in den sechs Folgen um einen Silberschatz von bis zu 50.000 Euro. In einem Schloss in Frankreich werden zu Beginn alle Kandidaten mit Augenbinden an einen Tisch gesetzt. Zietlow wählt drei Prominente aus, die in dem Spiel in die Rolle der „Verräter“ schlüpfen sollen.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Die Fernsehzuschauer sehen die Entscheidung Zietlows und können ab diesem Zeitpunkt mitverfolgen, wie die restlichen nichtsahnenden Kandidaten versuchen herauszubekommen, wer ein Täuschungsspiel spielt. Die sogenannten „Loyalen“ können von den „Verräter“ aus dem Spiel herausgewählt werden. Doch Vorsicht ist geboten: Sollte ein „Loyaler“ einen „Verräter“ enttarnen, wird dieser direkt aus dem Spiel verbannt. Neben „Die Verräter“ moderiert Sonja Zietlow seit 2023 auch noch eine andere Show bei RTL: „Die große Geo-Show – In 55 Fragen um die Welt“.

Konzept von „Die Verräter“ mit Sonja Zietlow ist ein internationaler Erfolg Die Show wurde unter dem Namen „De Verraders“ erstmals 2021 in den Niederlanden ausgestrahlt. Mittlerweile wurde das Konzept der Sendung in über 25 Länder verkauft und gilt als die am schnellsten verbreitete Unterhaltungsshow der Welt binnen kürzester Zeit. Die Show läuft vor der linearen TV-Ausstrahlung bereits in einer Doppelfolge ab Mittwoch (13. September) auf der Streaming-Plattform RTL+. (Quelle: media.rtl.com)

Promis freuen sich auf die neue Show mit Sonja Zietlow und schreiben auf Instagram

Am Montag (21. August) verkündete die 55-jährige Sonja Zietlow ihre Moderation der Show auf Instagram mit den Worten „Wer sind die Verräter?“. Einige Promis hinterließen direkt Kommentare. So schrieb Reality-Star Julian F.M. Stoeckel (36) prompt: „Geil“.

Und auch Zietlows kultiger Dschungelcamp-Kollege Dr. Bob (73) gratulierte zur neuen Sendung: „Go Sonja!“. Fans der Moderatorin warten auch ganz gespannt: „Wow, ich freue mich schon“ und „Das klingt super spannend“.

Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow moderiert ab 20. September 2023 die neue Reality-Krimi-Show „Die Verräter - Vertraue Niemandem!“ auf RTL. © RTL & Ad Alliance

Wer die 16 prominenten Teilnehmer der Sendung sind, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Auch Moderatorin Jana Ina Zarrella (46) moderiert bald eine neue Show namens „Save the Date – Wie heirate ich in 50 Tagen?“ auf Vox. Die Ausstrahlung erfolgt 2024. Verwendete Quellen: rtl.de, Instagram/ sonjazietlow_official