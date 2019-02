Neue Kochshow bei RTL II: Hier wird „gestritten, gezickt und intrigiert“ - aber etwas scheint nicht zu stimmen

RTL II hat die neue Kochshow „Meine Küche rockt“ schon vor zwei Jahren angekündigt - jetzt kommt sie endlich ins Programm. Doch mit der Serie stimmt wohl etwas nicht.

München - Es ist die Adaption einer Sendung aus Australien. Dort liefen bereits zehn Staffeln der Koch-Show „My Kitchen rules“ erfolgreich im Free-TV. Der Sender RTL II wird ab Samstag, 2. März 2019, eine eigene Version der Show unter dem Titel „Meine Küche rockt“ senden. Doch mit dem Format scheint etwas nicht ganz zu stimmen.

In der Serie treten sechs Hobbykoch-Teams gegeneinander an, um den Titel „Meine Küche rockt“ zu erkämpfen. Die Teams müssen eigene Gerichte kreieren, doch von Folge zu Folge wird die Zubereitungszeit, die den Hobby-Köchen zur Verfügung steht, kürzer. RTL II schreibt in der Vorankündigung der Serie: „... nicht nur das Essen kocht, sondern auch die Gemüter: Es wird gestritten, gezickt und intrigiert.“ Mit Streit, Zickereien und Intrigen hat der Sender Erfahrung. Bei der Show „Love Island“ geht es ähnlich zu - und für die neue Staffel gibt es eine bedeutsame Neuerung.

Neue Kochshow bei RTL II - Teilnehmer müssen viele Hürden schaffen, um weiterzukommen

Die Aufgaben, welche die Show-Teilnehmer erwarten, sind vielfältig. Die Kandidaten müssen laut RTL II beispielsweise Restaurant-Atmosphäre im eigenen Wohnzimmer schaffen, für eine ganze Hochzeitsgesellschaft kochen oder leckeres Street-Food für viele Menschen kochen. Nur wer diese Hürden schafft, kommt laut Sender weiter.

Die Jury des neuen Formats bilden die Foodbloggerin Alejandra Beltrán Cuevas und der Profikoch Mike Süsser. Insgesamt vier Wochen wird die erste Staffel laufen, dann bekommt eines der Hobby-Teams den Titel „Meine Küche rockt“ von der Jury verliehen. Jurorin Alejandra Beltrán Cuevas lebt seit 14 Jahren in Deutschland, ihr Herz schlägt laut RTL II jedoch für Speisen aus ihrem Heimatland Mexiko. Angeblich zählt sie zu den Top 20 Hobbyköchen in Deutschland. Cuevas bloggt auf Instagram und auf alejandraamherd.com.

Neue Kochshow bei RTL II - Juror ist aus „Die Kochprofis“ bekannt

Profikoch Mike Süsser ist bereits aus einem anderen einschlägigenFormat des Senders bekannt: „Die Kochprofis.“ Vom Schlemmeratlas wurde Süssen laut der Vorankündigung im Jahr 2014 unter die besten 20 Köche Österreichs gewählt. Der Koch arbeitet in einem Luxushotel und sei auf nationalen und internationalen Foodfestivals unterwegs.

Nach Mutmaßungen des Online-Medienmagazins dwdl.de glaubt Sender wohl nicht allzu stark an „Meine Küche rockt“. Denn der Sender kündigte die Sendung bereits 2016 an und jetzt erfolge die Ausstrahlung eher versteckt. Das Online Medienmagazin geht sogar noch weiter und sagt, dass RTL II die neue Koch-Show geradezu im Nachmittagsprogramm verstecke.

Die neue Serie ersetzt ab Samstag, den 2. März, um 14.15 Uhr alte Trödeltrupp-Folgen. Vielleicht ahnt der Sender bereits, dass „Meine Küche rockt“ floppen wird und macht sich deshalb jetzt schon bereit, die Notbremse zu ziehen. Das geschah kürzlich schon einmal: Skandal-Show fliegt bei RTL II raus - der Verkehr vor laufender Kamera ist aber nicht der Grund.