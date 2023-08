„Unsympathisch, laut, großkotzig“: TV-Zuschauer zerreißen neue „Höhle der Löwen“-Investorin

Von: Diane Kofer

Teilen

Seit dem 28. August ist „Die Höhle der Löwen“ wieder auf Sendung – und zwar mit einem Neuzugang. Tijen Onaran ist neue Investorin auf den Löwen-Sesseln der Vox-Show. Doch bei den Zuschauern fällt sie durch.

Köln – Am Montagabend (28. August 2023) war es so weit: Eine neue Staffel der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ startete bei Vox. Mit dabei sind in den neuen Folgen nicht nur ideenreiche Unternehmer, die ihre Produkte anpreisen, sondern auch eine neue Investorin. Tijen Onaran (38) hat Judith Williams (51) als Löwin abgelöst – scheint sich beim TV-Publikum aber erst noch beweisen zu müssen.

Harte Kritik: Tijen Onaran kann bei „Die Höhle der Löwen“-Fans nicht punkten

Dass Tijen Onaran in der neuen „Die Höhle der Löwen Staffel“ auffallen würde, dürfte den Zuschauern klar gewesen sein. Immerhin hat sich die Unternehmerin selbst schon vor Sendestart mit einer Kampfansage gemeldet. Die 38-Jährige möchte aber auch ein Vorbild sein und insbesondere Frauen in der Gründerbranche unterstützen und zum Erfolg führen. Während sie ihrer Mission im TV nachgeht und vor allem die männlichen Investoren-Kollegen auch schon in die Schranken gewiesen hat, ist ihr das Publikum zu Hause nicht besonders gnädig gestimmt.

Trinkspiel, No Deal, überteuerte Snacks: Das Beste der „Höhle der Löwen“-Folge vom 22. Mai in Bildern Fotostrecke ansehen

Auf X (ehemals Twitter) kritisieren viele Zuschauer das angeblich überhebliche Verhalten der gebürtigen Karlsruherin. „Eieiei, wie unsympathisch kann man sein?“, meldete sich ein „Die Höhle der Löwen“-Fan kurz nach Start des Vox-Formats zu Wort. Ein anderer kommentierte: „Unsympathisch, laut, großkotzig.“ Was die Menschen vor den Bildschirmen vor allem stört: Tijen Onaran passe nicht zu den insgesamt „bodenständigen anderen Löwen“.

Darum ist Judith Williams in neuer „Die Höhle der Löwen“-Staffel nicht dabei Unternehmerin Judith Williams zählte für viele Fans zu den festen Bestandteilen der Vox-Gründershow. In den Folgen, die 2023 und Anfang 2024 ausgestrahlt werden, pausiert die 51-Jährige aber aus familiären Gründen. Ihre Mutter ist an Krebs erkrankt und Judith Williams möchte deswegen kürzertreten. Bei Sat.1 soll sie aber immerhin mit einer Show zu sehen sein. Quelle: DWDL

Investoren-Kampf mit Nils Glagau: Tijen Onaran kann Bonuspunkte sammeln

Den ein oder anderen Zuschauer konnte die Geschäftsfrau schließlich aber doch von sich begeistern – und zwar aus einem einfachen Grund: Tijen Onaran legte sich direkt in der ersten Folge mit ihrem Investoren-Kollegen Nils Glagau (47) an. „Ich stehe für Female Empowerment, das macht Nils nicht“, stellte sie vor zwei Gründerinnen klar. „Tijen Onaran ist genial! Und offenbar weist sie Nils Glagau in die Schranken“, freute sich daraufhin ein X-Nutzer.

Tijen Onaran ist neue Investorin bei „Die Höhle der Löwen“ – bei den Fans kommt sie nicht gut an. © Screenshot: Die Höhle der Löwen/ Vox (Fotomontage)

Am Ende musste sie im direkten Duell mit Nils Glagau aber doch den Kürzeren ziehen. Der 47-Jährige schnappte sich den Deal mit Dr. Vivien Karl. Während Tijen Onaran neu in der Löwenhöhle ist und Judith Williams pausiert, sind aber auch einige altbekannte Gesichter in der Sendung dabei. Diese Löwen sind in den neuen Folgen zu sehen. Verwendete Quellen: Die Höhle der Löwen/ Vox, X