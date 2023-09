Endlich! Sendetermine für neue „Hartz und herzlich“-Folgen bekannt

Von: Sina Koch

Teilen

Das Warten hat ein Ende! Im September kommen wieder neue Folgen „Hartz und herzlich“ aus Rostock im TV. Wann Fans die neuen Episoden auf RTLZWEI verfolgen können:

Es ist die bekannteste Sozialdoku im deutschen Fernsehen! „Hartz und herzlich“ aus dem Blockmacherring in Rostock Groß Klein begeistert seit vielen Jahren Millionen Zuschauer auf RTLZWEI. Seit einigen Jahren begleiten die Fans die Rostocker bei ihrem Leben mit Hartz IV – ganz klar, dass der ein oder andere da eine neue Folge kaum erwarten kann! Jetzt geht die beliebte Sozialdoku geht in die nächste Runde, wie MANNHEIM24 berichtet.

Sendung Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Sender RTLZWEI Drehort Rostock Groß Klein

„Hartz und herzlich“: Neue Folgen aus dem Blockmacherring im TV – wann es soweit ist

Schon ab dem 18. September 2023 dürfen sich Fans auf neue Folgen von „Hartz und herzlich“ aus dem Blockmacherring in Rostock freuen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Produktionsfirma UFA hervor. Mit dabei: „Hartz und herzlich“-Lieblinge wie Cindy, Jasmin und Regina. Die Sozialdoku-Darsteller begeistern ihre Fans seit vielen Jahren – und bekommen auch in Social Media viel Zuspruch von den Fans!

In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostocl“ auf RTLZWEI muss Cindy eine schwere Entscheidung treffen. Nach einem turbulenten Jahr hat sie den Entschluss gefasst, in Ostfriesland einen Neuanfang zu wagen – dafür muss sie ihre jüngste Tochter Clara im Mutter-Kind-Heim zurücklassen. Die „Hartz und herzlich“-Darstellerin war zuvor wegen ihrer Depression in Therapie.

„Hartz und herzlich“ aus Rostock: Cindy wagt Neuanfang, bei Jasmin und Maik geht‘s rund

Wie die Produktionsfirma UFA weiter verrät, arbeitet Cindy kontinuierlich daran, ihr Leben zu stabilisieren, träumt davon, bald wieder mit ihren beiden Töchtern vereint zu sein. „Ihr treuer Partner Ossi steht ihr in dieser Zeit stets zur Seite“, heißt es.

Für „Hartz und herzlich“-Teilnehmerin Jasmin eröffnet sich ein ganz neuer Lebensabschnitt: Die Rostockerin und ihr Freund Maik machen mutige Schritte in Richtung Selbstständigkeit. Als werdende Eltern ziehen die „Hartz und herzlich“-Lieblinge in ihre erste eigene Wohnung. Allerdings zeigt sich schnell, dass sie in der Planung einige wesentliche Dinge übersehen haben – darunter Beleuchtung und eine Klobrille. Maiks Mutter Bärbel zeigt sich besorgt über diese fehlende Vorbereitung.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Die neuen Folgen auf RTL+ streamen

Auch bei Celine und Falko geht‘s in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Rostock drunter und drüber: Sie planen den Umzug in ein eigenes Haus. Auch wenn die Finanzierungsfrage noch offen ist, haben sie bereits klare Vorstellungen von ihrer zukünftigen Inneneinrichtung. Zuletzt gab die „Hartz und herzlich“-Darstellerin ihr Geld für Luxus-Gegenstände aus.

Die neuen „Hartz und herzlich“-Folgen aus dem Blockmacherring laufen ab dem 18. September, immer montags bis freitags um 16:05 Uhr. Zuschauer, die einen Account auf der Online-Streamingplattform RTL+ besitzen, können die Folgen nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos streamen. (sik/PM)