Netflix-Neuerung: Diese Serien und Filme sind die Favoriten der Nutzer

Welche Serien und Filme kommen eigentlich bei den Netflix-Abonnenten am besten an? Diese Frage können sich die User nun ganz einfach selbst beantworten.

Netflix verrät, welche Serien und Filme am besten bei den Abonnenten ankommen.

verrät, welche am besten bei den Abonnenten ankommen. Tagtäglich wird eine Top-10-Liste erscheinen.

Jeder User kann die Favoriten des Tages ganz einfach selbst nachsehen.

Was schauen eigentlich die Netflix-Abonnenten am liebsten? In der Vergangenheit hat der Streamingdienst diese Frage nur selten bis gar nicht beantwortet, denn Klickzahlen werden nur gelegentlich bekannt gegeben. Und gleich vorweg: Auch dieses Mal hat Netflix keine konkreten Zahlen parat.

Stattdessen gibt es ab sofort aber Top-10-Listen mit den beliebtesten Serien und Filmen des Tages. Wo diese zu finden sind? Jeder Abonnent kann sie ganz einfach im eigenen Account abrufen.

Netflix veröffentlicht tägliche Top-10-Listen: So sind sie zu finden

Für Deutschland ist das Konzept der Top-10-Listen eine Neuerung. Zuvor testete Netflix* das Ranking allerdings schon in Großbritannien und Mexiko. Nachdem die Nutzer in den beiden Ländern die Auflistungen nützlich fanden, bietet der Streamingdienst sie ab sofort weltweit an.

Zu finden sind die Top 10 des Tages in den Kategorien "Serien" und "Filme". Entsprechend existieren zwei verschiedene Rankings mit den zehn besten Serien des Tages und den zehn beliebtesten Filmen. Ein gesamtes Ranking mit den zehn meist gesehenen Inhalten in Deutschland gibt es ebenfalls auf der allgemeinen Startseite.

Die Listen werden täglich aktualisiert. Falls Sie sie nicht sofort entdecken, könnte sich die Top 10 etwas weiter unten auf den Seiten befinden. Das hängt laut einem Blog-Beitrag von Netflix damit zusammen, dass die Vorschläge nicht ganz mit Ihren Interessen übereinstimmen und deshalb weiter runterfallen.

Lesen Sie auch: Beliebt auf Netflix - Diese Filme und Serien kommen bei Nutzern am besten an.

Das sind die Top 10 des Tages auf Netflix (Stand: 26. Februar 2020)

Die drei Rankings orientieren sich an den Zuschauerzahlen, die allerdings nicht angezeigt werden. Dadurch sehen Abonnenten also nur, welche Filme und Serien am besten ankommen, aber nicht, wie die Abstände zwischen den einzelnen Platzierungen aussehen.

Das sind beispielsweise die Top 10 des 26. Februar 2020:

"Ocean's 18" (Film) "Liebe macht blind" (Reality-TV) "Better Call Saul" (Serie) "Locke & Key" (Serie) "Isi & Ossi" (Film) "Das Letzte, was er wollte" (Film) "Welpenakademie" (Serie) "Sex Education"* (Serie) "Narcos: Mexico" (Serie) "Peter Hase" (Film)

Auch interessant: Das sind die besten Serien im März 2020 auf Netflix, Sky Ticket & Co.

Video: Fünf Fakten über Netflix

soa

Das sind die Serien-Highlights von 2020 Zur Fotostrecke

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.