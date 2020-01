Netflix bestätigt 3. Staffel von "You": Wann geht es weiter?

Wie wird es mit Joe in Staffel 3 von "You - Du wirst mich lieben" weitergehen?

Ende Dezember 2019 sorgte Stalker Joe wieder für Unbehagen in "You - Du wirst mich lieben". Jetzt hat Netflix eine weitere Staffel bestätigt, aber wann geht's los?

Fans und Kritiker waren gleichermaßen begeistert von der 2. Staffel "You - Du wirst mich lieben". Die neuen Folgen feierten am 26. Dezember 2019 Premiere auf dem Streaming-Dienst Netflix. Schon kurz danach fragten sich die Zuschauer, ob es eine dritte Staffel der Geschichte von Joe Goldberg geben wird.

"You - Du wirst mich lieben" bekommt eine 3. Staffel, aber nicht in diesem Jahr

Am 14. Januar 2020 hat Netflix die Bitten der Fans erhört und bestätigt, dass es mit "You - Du wirst mich lieben" weitergehen wird. Allerdings müssen sich die Zuschauer in Geduld üben. Die dritte Staffel wird wohl erst im Jahr 2021 an den Start gehen.

+++Achtung, es folgen Spoiler zur 2. Staffel von "You - Du wirst mich lieben""+++

"You" Staffel 3: Erste Infos zur neuen Geschichte

Das Ende der 2. Staffel von "You" schreit geradezu nach einer Fortsetzung. Während Joe in seiner neuen Flamme Love zunächst die Unschuld vom Lande sah und sie aufgrund ihrer Vollkommenheit vergötterte, musste er zuletzt feststellen, dass sie ihm gar nicht so unähnlich ist, wie er zunächst dachte.

Einzig aufgrund ihrer Schwangerschaft entschließt er sich am Ende der Staffel, sie nicht töten, sondern sich um ein gemeinsames, normales Leben der künftigen Familie zu bemühen. Doch schon kurz nachdem er mit der schwangeren Love ein Zuhause bezieht, scheint Joe wieder in alte Muster zu fallen: Er beobachtet die Nachbarin, die sein Interesse geweckt hat, durch den Zaun. Ein Hinweis auf Staffel 3, in der er Love untreu wird?

"You Staffel 3: Alte Gesichter kehren zurück

Wie Entertainment Weekly berichtet, werden Penn Badgley, Darsteller von Joe, sowie Victoria Pedretti, Darstellerin von Love, in Staffel 3 von "You - Du wirst mich lieben" zurückkehren. Die neue Season der Serie soll wieder zehn Folgen umfassen, wie es bereits die ersten beiden Staffeln taten.

Die dritte Staffel wird wohl erstmals ohne Buchvorlage von Caroline Kepnes auskommen müssen. Die ersten 20 Folgen basierten auf den Büchern "You - Du wirst mich lieben" und "Hidden Bodies - Ich werde dich finden". Zwar befindet sich Kepnes in den finalen Zügen eines dritten Buches, allerdings ist noch nicht bekannt, ob sich Netflix daran orientieren wird.

