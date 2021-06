„Workin‘ Moms“: Wird es eine 6. Staffel auf Netflix geben?

Comedy

Netflix bietet fünf Staffeln der Serie „Workin‘ Moms“ an. Erhält die Komödie auch eine Fortsetzung? Wir haben alle Infos zur 6. Staffel zusammengefasst.

Wie können Mütter das Berufs- und Familienleben mit kleinen Kindern meistern? Die Serie „Workin‘ Moms“ nimmt sich dieser Frage an – allerdings in ironischer und überspitzter Weise. Mit diesem Erfolgsrezept konnte der kanadische Sender CBC eine Komödie ins Leben rufen, die insbesondere auf Netflix* sehr gut ankommt. Nachdem der Streamingdienst die 5. Staffel im Juni 2021 zur Verfügung gestellt hat, ist „Workin‘ Moms“ kurz darauf in die Top 10 der Plattform eingestiegen (Stand: 17. Juni 2021).

Sie haben alle Folgen bereits gesehen? Dann fragen Sie sich vielleicht, wie es im Anschluss weitergeht. Ob es eine 6. Staffel geben wird oder nicht, verraten wir im Folgenden.

„Workin‘ Moms“ auf Netflix: Die Handlung und Besetzung der Serie

Die vier Mittdreißiger Kate, Anne, Frankie und Jenny lernen sich in einer Mutter-Kind-Gruppe kennen. Sie verstehen sich, da sie eine Gemeinsamkeit verbindet: Alle haben kurz nach der Geburt ihrer Kinder wieder angefangen zu arbeiten. Das sorgt im Privatleben der vier Protagonistinnen für reichlich Trubel. Um ihren stressig Alltag möglichst erfolgreich bewältigen zu können, tauschen sie Tipps aus und unterstützen sich gegenseitig.

Folgende Darstellerinnen übernehmen die vier Hauptrollen:

Catherine Reitman als Kate Foster

als Kate Foster Dani Kind als Anne Carlson

als Anne Carlson Juno Rinaldi als Frankie Coyne

als Frankie Coyne Jessalyn Wanlim als Jenny Matthews

Die Idee zur Geschichte von „Workin‘ Moms“ stammt übrigens von Hauptdarstellerin Catherine Reitman. Sie ist ein wahres Multitalent: Neben ihrer schauspielerischen Tätigkeit arbeitet sie gleichzeitig als Drehbuchautorin und Regisseurin an der Serie.

„Working‘ Moms“: Wird es eine 6. Staffel auf Netflix geben?

Viele Netflix-Nutzer sind es gewohnt, dass Neuigkeiten zu neuen Staffeln erst sehr spät verkündet werden. In diesem Fall haben die Fans aber Glück: Schon Anfang Juni 2021 verkündete Catherine Reitman unter anderem auf Instagram, dass CBC die Serie um eine 6. Staffel verlängert hat. Wann sie erscheint, ist nicht bekannt. Mit etwas Glück könnte sie aber schon Anfang 2022 weitergehen. (soa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

