Netflix-Empfehlung: Die preisgekrönte Serie „When They See Us“ rührt zu Tränen

Die Mini-Serie „When They See Us“ greift die unfaire Behandlung der schwarzen Bevölkerung in den USA auf. Auf Netflix ist sie vollständig verfügbar.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur Netflix-Serie „When They See Us“+++

Im Jahr 1989 wurde eine Frau im New Yorker Central Park brutal vergewaltigt. Die Polizei nahm daraufhin fünf latein- und afroamerikanische Teenager fest. Aufgrund des Drucks, der auf die Jugendlichen ausgeübte wurde, zeigten sie sich für die Tat verantwortlich. Es folgten langjährige Gefängnisstrafen. Erst Jahre später stellte sich heraus, dass die vermeintlichen Verantwortlichen zu Unrecht verurteilt wurden.

Insbesondere in Amerika wird das Schicksal der sogenannten „Central Park Five“ noch immer diskutiert. Das hat einen einfachen Grund: Vorurteile gegenüber der schwarzen- und lateinamerikanischen Bevölkerung in Bezug auf Straftaten sind immer noch weit verbreitet. Netflix hat sich deshalb im Jahr 2019 dazu entschieden, die Geschichte der Jugendlichen in einer Serie mit dem Titel „When They See Us“ aufzugreifen – denn das Thema ist aktueller denn je und rührt zu Tränen.

„When They See Us“: Die Handlung der Netflix-Serie

Bewertungen der Serie „When They See Us“ glänzt mit einem bemerkenswerten Score von 8,9 Sternen auf IMDb. Damit ist die Mini-Serie nur 1,1 Sterne von der Höchstbewertung entfernt (Stand: 17. Juni 2021).

Sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort: Eine Joggerin wird im Central Park vergewaltigt. Prompt verdächtigt die Polizei die fünf Jugendlichen Kevin Richardson, Antron McCray, Yusef Salaam, Korey Wise und Raymond Santana, die sich ebenfalls im Park aufhielten. Vehement versuchen die Teenager und deren Familien, die Polizei von ihrer Unschuld zu überzeugen. Unter dem Druck der Beamten und der Anwälte lassen sie sich allerdings zu einer Lüge mit schwerwiegenden Folgen hinreißen.

Nichts für schwache Nerven: Die Mini-Serie „When They See Us" von Netflix kommt gut an.

„When They See Us“: Die Schauspieler der Netflix-Serie

Rolle Darstellerinnen und Darsteller Kevin Richardson Asante Blackk / Justin Cunningham Antron McCray Caleel Harris / Jovan Adepo Yusef Salaam Ethan Herisse / Chris Chalk Raymond Santana Marquis Rodriguez / Freddy Miyares Korey Wise Jharrel Jerome Linda McCray Marsha Stephanie Blake\t Angie Richardson Kylie Bunbury Sharonne Salaam Aunjanue Ellis Elizabeth Lederer Vera Farmiga Linda Fairstein Felicity Huffman Raymond Santana Sr. John Leguizamo Delores Wise Niecy Nash Bobby McCray Michael K. Williams

„When They See Us“: Wird es eine 2. Staffel der Serie geben?

Die Produktion „When They See Us“ gilt als Mini-Serie. Netflix hat die gesamte Geschichte also schon zu Ende erzählt. Wer Lust auf weitere Krimi-Serien hat, wird auf dem Streamingdienst aber problemlos fündig. Besonders beliebt sind beispielsweise „How to Get Away With Murder“ oder „StartUp“. Die Probleme der Black Community in den USA werden außerdem in der Comedy-Serie „Dear White People“ thematisiert. (soa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

