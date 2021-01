„Vikings“-Spin-Off mit Star aus Teenie-Serie: So sieht der neue Hauptdarsteller aus

Wie passt das zusammen? In der geplanten Serie „Vikings: Valhalla“ von Netflix wird der Darsteller einer Teenagerserie die Rolle des Protagonisten übernehmen.

Obwohl „Vikings“* nach der 6. Staffel zu Ende ging, gibt es für Fans keinen Grund zur Trauer. Netflix hat bereits vor längerer Zeit angekündigt, das Spin-Off „Vikings: Valhalla“ zu produzieren. Details dazu hat der Streamingdienst in den letzten Tagen enthüllt. So ist beispielsweise bekannt, welche historische Figur im Vordergrund stehen wird. Außerdem wurden die Hauptdarsteller angekündigt. Die wichtigste Rolle soll ein Star aus dem Netflix-Hit „Chilling Adventures of Sabrina“ übernehmen.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur Serie „Vikings: Valhalla“+++

„Vikings: Valhalla“: Das ist die Handlung der Netflix-Serie

Das geplante Spin-Off von Netflix soll circa 100 Jahre nach den Ereignissen in „Vikings“ einsetzen. Ein Wiedersehen mit Ragnar Lodbrok (Travis Fimmel) und Lagertha (Katheryn Winnick) ist also ausgeschlossen. Im Vordergrund der Geschichte steht stattdessen Leif Eriksson, Sohn von Erik dem Roten. Dieser wiederum tauchte bereits in der 6. Staffel der Hauptserie auf, gespielt von Eric Johnson.

Leif Eriksson soll zwischen dem 10. und 11. Jahrhundert Amerika entdeckt haben. Vermutlich steht dieses Ereignis im Vordergrund der Geschichte. Da Eriksson aber auch Länder wie Grönland und Norwegen bereiste, werden die Zuschauer womöglich unterschiedliche Schauplätze zu Gesicht bekommen.

Wann die Serie erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt. Da Netflix gerade mit der Produktion beschäftigt zu sein scheint, sollten Fans aber erst frühestens Ende 2021 mit der Veröffentlichung der 1. Staffel rechnen.

Video: Trailer zur 6. Staffel von „Vikings“

„Vikings: Valhalla“ auf Netflix: Diese Schauspieler übernehmen die Hauptrollen

Mehrere Schauspieler haben nun online bekannt gegeben, Teil der Serie „Vikings: Valhalla“ zu sein. So auch Sam Corlett, der die Hauptrolle des Leif Eriksson übernehmen wird. Netflix-Nutzer kennen ihn möglicherweise aus „Chilling Adventures of Sabrina“. In der Teen-Horrorserie trat er in der 2. Staffel als Caliban auf.

Ein Bild von Corlett können sich Interessierte auf seiner Instagram-Seite machen:

Ebenfalls mit an Bord ist „The Walking Dead“-Star Pollyanna McIntosh (Jadis). Auch sie stand bereits für „Chilling Adventures of Sabrina“ vor der Kamera. In „Vikings: Valhalla“ übernimmt sie die royale Rolle der Königin Ælfgifu von Dänemark.

Diese Schauspieler werden ebenfalls im „Vikings“-Spin-Off zu sehen sein:

Name Rolle in Vikings: Valhalla Bekannt aus... Sam Corlett Leif Eriksson Chilling Adventures of Sabrina (Caliban) Pollyanna McIntosh Königin Ælfgifu von Dänemark The Walking Dead (Jadis), Chilling Adventures of Sabrina (Metatron) Frida Gustavsson Freydis Eriksdotter The Witcher (Geralts Mutter) Leo Suter Harald Hardrada Victoria (Edward Drummond) Jóhannes Jóhannesson Olaf Haraldson Cursed: Die Auserwählte (Cumber) Bradley Freegard König Canute von Dänemark Keeping Faith (Evan) Laura Berlin Emma von der Normandie Notruf Hafenkante (Dr. Eva Grünberg) David Oakes Godwin von Wessex Die Borgias (Juan Borgia) Caroline Henderson Jarl Haakon / Asbjørn Krogh Nissen Jarl Kåre Valhalla (Odin)

(soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

