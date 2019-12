Netflix veröffentlicht Abo-Zahlen nach Regionen - und ein Markt stagniert

Netflix verrät, wie viele Abonnenten der Streamingdienst in den einzelnen Regionen der Welt vorweisen kann.

Netflix hat zum ersten Mal die Abo-Zahlen nach Regionen veröffentlicht. Demnach steigt die Nutzer-Anzahl weltweit - nur in einem Land sieht es schlecht aus.

Wie viele Menschen ein Netflix-Abo besitzen, hat der Streamingdienst auch die letzten Jahre nicht geheim gehalten. Die gesamte Nutzerzahl wurde stets veröffentlicht, genauso wie die Menge an US-Abonnenten. Wie sich die weltweite Zahl jedoch auf alle Kontinente verteilt, verriet Netflix lange Zeit nicht. Nun enthüllten die Verantwortlichen jedoch genauere Details mit dem positiven Ergebnis, dass die Zahlen gestiegen sind - zumindest in den meisten Gebieten.

Netflix: Alle Abo-Zahlen auf einen Blick

Beinahe jeden Tag lädt Netflix neue Inhalte hoch, wozu unter anderem Eigenproduktionen aus sämtlichen Ländern zählen. Entsprechend gehören nicht nur Personen aus Nordamerika und Europa zur Zielgruppe, denn der Streamingdienst ist auch in vielen asiatischen, südamerikanischen und asiatischen Ländern verfügbar. So gab Netflix kürzlich an, Ende September immerhin 158 Millionen Abonnenten weltweit vorweisen zu können. Diese teilen sich folgendermaßen auf:

Gebiet Abo-Zahlen Europa, Afrika und naher Osten 47 Millionen Südamerika 29 Millionen Asien-Pazifik-Raum 14,5 Millionen USA/Kanada 67 Millionen

Demnach verteilen sich 47 Millionen Menschen auf Europa, Afrika und den nahen Osten. Laut dem Medienmagazin DWDL soll sich diese Zahl innerhalb der letzten zwei Jahre sogar fast verdoppelt haben. In Südamerika greifen dagegen 29 Millionen Menschen auf die Inhalte der Plattform zu. Am schnellsten wachsen die Zahlen jedoch im ostasiatischen Raum, wobei dort nur 14,5 Millionen Abonnenten leben. Mit geplanten indischen Eigenproduktionen setzt Netflix jedoch auf einen noch stärkeren Anstieg in diesem Gebiet.

Obwohl Nordamerika mit 67 Millionen die meisten Abonnenten vorzuweisen hat, stagniert zumindest in den USA der Markt schon seit längerem und ist zwischenzeitlich sogar etwas geschrumpft. Dabei könnte es sich um einen Trend handeln, der sich mit neuen Konkurrenten wie Disney+ oder Apple TV+ möglicherweise fortsetzt.

So viel nimmt Netflix in den unterschiedlichen Regionen ein

Zudem variiert auch der Umsatz, den Netflix zum dritten Quartal in den verschiedenen Regionen pro Kunde verdient hat. Laut der Website Quotenmeter setzt sich dieser folgendermaßen zusammen:

Gebiet Umsatz pro Kunde Europa, Afrika und naher Osten 10,40 Dollar (circa 9,40 Euro) Südamerika 8,63 Dollar (circa 7,80 Euro) Asien-Pazifik-Raum 9,29 Dollar (circa 8,40 Euro) USA/Kanada 13,08 Dollar (circa 11,80 Euro)

