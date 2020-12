„ÜberWeihnachten“ mit Luke Mockridge: Erscheint eine 2. Staffel der Netflix-Serie?

Luke Mockridge ist nicht mehr nur im Fernsehen zu sehen: Mit der Serie „ÜberWeihnachten“ gibt der Moderator sein Netflix-Debüt. Wird es auch eine 2. Staffel geben?

Wer Luke Mockridge als gut gelaunten Moderator kennt, kann dank der Netflix-Serie „ÜberWeihnachten“* eine völlig andere Seite des TV-Stars erleben. Neben Comedy und Witz müssen sich die Zuschauer auf melancholische Szenen einstellen. Im Leben der Hauptfigur Basti (Mockridge) geht nämlich einiges schief – und das auch noch zur Weihnachtszeit.

Am 27. November 2020 ist die Serie gestartet. Seitdem befindet sie sich in den Netflix-Top-10 und hält sich am 2. Dezember sogar auf Platz 1. Der Erfolg spricht für eine 2. Staffel, doch wird sie tatsächlich gedreht? Wir haben alle Infos zur Fortsetzung für Sie zusammengefasst.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 1. Staffel von „ÜberWeihnachten“+++

„ÜberWeihnachten“ auf Netflix: Das ist die Handlung der Serie mit Luke Mockridge

In „ÜberWeihnachten“ spielt Luke Mockridge sich nicht etwa selbst, sondern schlüpft in die Rolle von Basti. Der Musiker erlebt zur Weihnachtszeit eine wahre Pechsträhne: Seine Karriere kommt nicht wirklich in Gang und obendrein wird er auch noch von seiner Freundin Fine (Cristina do Rego) verlassen. Weihnachten verbringt er deshalb bei seinen Eltern, wo er auf die neue Freundin seines Bruders trifft. Dabei handelt es sich um keine Geringere als seine Ex. Trotz der unglücklichen Lage gelingt es Basti, nach und nach das Beste aus seiner Situation zu machen.

Netflix-Serie „ÜberWeihnachten“ basiert auf einem Buch Schon gewusst? Als Vorlage für die Netflix-Serie „ÜberWeihnachten“ dient der Roman „7 Kilo in 3 Tagen: Über Weihnachten nach Hause“ (werblicher Link) von Autor Christian „Pokerbeats“ Huber. Wer die Serie liebt, sollte sich das Buch nicht entgehen lassen.

Trailer zur Netflix-Serie „ÜberWeihnachten“

„ÜberWeihnachten“: Erscheint eine 2. Staffel der Netflix-Serie?

„ÜberWeihnachten“ ist kurz nach Veröffentlichung in die Netflix-Top-10 eingestiegen. Dieses Ergebnis spricht zwar für eine Fortsetzung, doch die Zuschauer sollten sich keine allzu großen Hoffnungen machen. Netflix kennzeichnet die Produktion nämlich als „Mini-Serie“, nach einer einzigen Staffel sind also keine weiteren Folgen geplant.

Völlig ausgeschlossen ist eine 2. Staffel allerdings nicht: Sollten die ersten drei Episoden erfolgreich laufen und positive Resonanzen bekommen, könnten Netflix und Luke Mockridge über eine Fortsetzung nachdenken. Ob weitere Folgen produziert werden oder nicht, bleibt aber abzuwarten. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

