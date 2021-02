„To All the Boys I’ve Loved Before“: Film-Reihe endet – Stars planen ein Netflix-Comeback

Passend zu Valentinstag ist jetzt der finale Teil der „To All the Boys I’ve Loved Before“-Reihe verfügbar. Die Hauptdarsteller kehren Netflix aber nicht den Rücken.

Am 14. Februar ist wieder Valentinstag. Da Pärchen aufgrund der Corona-Situation in ihren Möglichkeiten eingeschränkt sind, entscheiden sich viele womöglich für einen gemütlichen Film-Abend. Umso besser, dass Netflix jede Menge passende Romanzen* anbietet. Das Angebot an Liebesfilmen wurde am 12. Februar 2021 sogar um ein heiß ersehntes Werk erweitert: „To All the Boys I’ve Loved Before 3“ ist endlich verfügbar.

Die Zuschauer erfahren, wie die Geschichte von Lara Jean (Lana Condor) und Peter (Noah Centineo) endet. Anschließend soll es keine Fortsetzung mehr geben. Die Schauspieler verabschieden sich aber nicht endgültig von Netflix. So wurde kürzlich bekannt gegeben, dass Condor und Centineo zwei Rollen in brandneuen Produktionen des Streamingdiensts ergattern konnten.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zum Film „To All The Boys: Always and Forever“+++

„To All The Boys: Always and Forever“: Das passiert im Finale der Netflix-Reihe

Lara Jean und Peter stehen kurz vor ihrem Highschool-Abschluss. Der freudige Anlass bereitet den beiden aber mehr Kummer, als es ihnen lieb ist: Sie müssen entscheiden, wo sie in Zukunft studieren möchten. Um eine Trennung zu umgehen, suchen sie gemeinsam nach einem College. Doch es stellt sich die Frage, ob die beiden ihren gewünschten Studienplatz tatsächlich bekommen. Zudem fällt Lara Jean der Abschied von ihrer Familie schwerer als gedacht.

„To All The Boys“-Stars kehren in neuen Netflix-Produktionen zurück

Noah Centineo war bereits in mehreren Netflix-Filmen wie „Sierra Burgess is a Loser“ oder „The Perfect Date“ zu sehen. Der Streamingdienst soll der Darsteller zudem für eine Produktion über das Drama um die GameStop-Aktien eingeplant haben. Fans von „To All The Boys I‘ve Loved Before“ können also davon ausgehen, ihn wiederzusehen.

Ähnliches gilt für Lana Condor. Da auch die Serie „Deadly Class“ nach nur einer Staffel endete, hat sich die Schauspielerin nach neuen Projekten umgesehen. Auf Twitter verriet sie, dass sie bald in der Netflix-Mini-Serie „Boo, Bitch“ mitspielt und diese gleichzeitig produziert. Die Komödie handelt von einer Highschool-Schülerin, die plötzlich zu einem Geist wird. Genauere Details zur Handlung sowie ein Startdatum sind derzeit noch nicht bekannt. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

