„The Seven Deadly Sins“ auf Netflix: Wird es eine 5. Staffel des Animes geben?

Schon seit mehreren Monaten baut Netflix das Anime-Angebot aus. RTL-2-Klassiker wie „Naruto“ oder „InuYasha“ stehen mittlerweile zur Verfügung - und vielleicht könnte auch „One Piece“ folgen, da Netflix eine Life-Action-Serie zum gleichnamigen Manga plant.

Animes scheinen auch bei den Nutzern sehr gut anzukommen. In regelmäßigen Abständen veröffentlicht der Streaming-Gigant deshalb Serien als exklusive Produktionen, zu denen unter anderem „The Seven Deadly Sins“ zählt. Die 4. Staffel des Anime-Hits ging am 6. August 2020 online und seither hält sich die Serie wacker in den Top 10 des Streamingdiensts. Wäre da nicht „The Umbrella Academy“, hätte der Anime sogar schon an mehreren Tagen den ersten Platz belegt.

Der Erfolg spricht dafür, das Netflix auch die 5. Staffel online stellt. Doch wird diese überhaupt produziert? Wir verraten, wie es mit „The Seven Deadly Sins“ weitergeht.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur allgemeinen Handlung von „The Seven Deadly Sins“+++

„The Seven Deadly Sins“: Darum geht es in dem Netflix-Anime

Wie viele andere Animes basiert auch „The Seven Deadly Sins" auf einem gleichnamigen Manga, der zwischen den Jahren 2012 und 2020 von Nakaba Suzuki gezeichnet und veröffentlicht wurde. Die Geschichte spielt in einer fiktionalen Welt, die eine Ähnlichkeit zu europäischen Ländern des Mittelalter aufweist.

Und tatsächlich handelt „The Seven Deadly Sins“ von Rittern, Königen und Prinzessinnen: Im Mittelpunkt der Geschichte steht Meliodas, der als Anführer einer ehemaligen Gruppe von Rittern das Königreich Liones von den neuen Herrschern befreien soll. Zusammen mit Prinzessin Elizabeth von Liones begibt er sich auf die Suche nach seinen früheren Verbündeten, um mit ihnen zusammen gegen die tyrannischen Heiligen Ritter anzutreten.

Video: Trailer zur 1. Staffel des Animes „The Seven Deadly Sins“

„The Seven Deadly Sins“: Wird es eine 5. Staffel auf Netflix geben?

Erst einmal die gute Nachricht: Eine 5. Staffel wird definitiv produziert. Sie sollte sogar schon im Oktober 2020 in Japan erscheinen, doch aufgrund der Corona-Pandemie musste das Startdatum verschoben werden - berichtet unter anderem das Portal What's on Netflix in Berufung auf ein Statement, das auf der offiziellen Homepage des Animes veröffentlicht wurde.

Demnach bekommen die japanischen Fans die 5. Staffel im Januar 2021 zu sehen. Die internationale Ausstrahlung auf Netflix wird somit voraussichtlich Ende 2021 stattfinden.

Übrigens: Obwohl wir in diesem Artikel von einer „5. Staffel“ sprechen, ist vermehrt auch von einer 4. Staffel die Rede. Da „Anzeichen eines Heiligen Krieges“ eher als Special gesehen wird, anstatt als eine vollständige 2. Staffel, gibt es in Bezug auf „The Seven Deadly Sins" zwei gängige Zählweisen. (soa)*tz.de ist Teil des Ippen-Zentral-Netzwerks.

