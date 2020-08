„The Rain“ auf Netflix: Wird eine 4. Staffel erscheinen?

Seit August 2020 stellt Netflix neue Folgen der Endzeit-Serie „The Rain“ zur Verfügung. Doch ist danach schon Schluss? So steht es um eine mögliche 4. Staffel.

Im Mai 2018 ist die post-apokalyptische Serie „The Rain“ auf Netflix* gestartet.

auf Netflix* gestartet. Die 3. Staffel ist seit dem 6. August 2020 auf der Plattform verfügbar.

Wie es danach weitergeht, haben die Macher schon vor mehreren Monaten angekündigt.

Wer post-apokalyptische Serien wie „The Walking Dead“ oder „The 100“ liebt, hat sich sehr wahrscheinlich auch die dänische Netflix-Produktion „The Rain" nicht entgehen lassen. Im Jahr 2018 ging die 1. Staffel des Endzeit-Dramas online und seitdem verfolgen unzählige Zuschauer die spannende Geschichte rund um die Geschwister Simone (Alba August) und Rasmus (Lucas Lynggaard Tonnesen).

Anfang August 2020 hat der Streamingdienst schließlich die komplette 3. Staffel zur Verfügung gestellt. Doch geht es danach weiter? Auf diese Frage haben die Macher schon im Jahr 2019 eine Antwort gegeben, die nicht jedem gefallen wird.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur allgemeinen Handlung von „The Rain“+++

„The Rain“ auf Netflix: Darum geht es in der post-apokalyptischen Serie aus Dänemark

„The Rain" beschäftigt sich mit einem Thema, das viele an die aktuelle Corona-Krise erinnern könnte: Ein Virus hält die Menschheit auf Trab und tötet unzählige Personen, die mit dem Wasser in Berührung kommen. Zu den wenigen Überlebenden zählen die beiden Geschwister Simone und Rasmus, die Jahre lang in einem Bunker leben und dort auf ihren Vater warten. Da er nicht zurückkehrt, begeben sie sich nach draußen, um ihn zu suchen. Auf dem Weg schließen sie sich einer größeren Gruppe an, die von Dänemark nach Schweden reist.

Im Jahr 2018 startete die Serie mit insgesamt acht Folgen. Die 2. und 3. Staffel umfassen hingegen nur jeweils sechs Episoden.

+ Simone (Alba August) sucht in „The Rain“ nach ihrem verschwundenen Vater. © Per Arnesen / Netflix

„The Rain“: Zeigt Netflix noch eine 4. Staffel der Serie?

Im Fall von „The Rain“ ist schon seit Sommer 2019 bekannt, wie es um eine 4. Staffel steht: Die 3. Season stellt das große Finale des Endzeit-Dramas dar, weitere Folgen werden also nicht mehr produziert. Da Netflix die Serie nicht urplötzlich abgesetzt hat, erhielt sie aber ein rundes Ende, das keine Fragen mehr offen lassen sollte.

Der Streamingdienst bietet allerdings in jedem Monat reichlich Serien-Ersatz an. Auch im August 2020 sollen weitere neue Staffeln und komplett neue Produktionen erscheinen, wie beispielsweise die deutsche Serie „Biohackers".

+ Die Darsteller der Netflix-Serie „The Rain“. © Per Arnesen/Netflix

Video: Trailer zu 3. Staffel der Netflix-Serie „The Rain“

„The Rain“: Alle Infos zur Netflix-Serie im Überblick

Serie The Rain Startdatum 2018-2020 (drei Staffeln insgesamt) Serien-Schöpfer Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen, Christian Potalivo Land Dänemark Genre Thriller, Endzeit-Drama Schauspieler Alba August (Simone), Lucas Lynggaard Tonnese (Rasmus), Mikkel Folsgaard (Martin) uvm. Verfügbar auf Netflix

