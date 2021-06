„S.W.A.T.“: Wann startet die 3. Staffel auf Netflix?

Fortsetzung

Eine Polizeiserie der etwas anderen Art: Netflix bietet jetzt zwei Staffeln von „S.W.A.T.“ an. Wann lädt der Streamingdienst die 3. Season hoch?

Polizei-Produktionen wie „Navy CIS“* oder „Hawaii Five-0“ kommen bei vielen Serien-Fans besonders gut an. Entsprechend hat auch Netflix die ein oder anderen Crime-Kracher im Angebot. Seit einiger Zeit bietet der Streamingdienst beispielsweise „S.W.A.T.“ an. Hierbei handelt es sich um ein Werk mit einer Besonderheit: Im Vergleich zu normalen Polizei-Serien sind die Folgen wesentlich actionreicher. Die Zuschauer erwarten spektakuläre Auto-Stunts und jede Menge Explosionen. All das ist nicht verwunderlich, denn die Macher von „Fast & Furious“ waren an der Produktion beteiligt.

Nach kurzer Zeit ist die Serie bereits in die Netflix-Top-10 eingestiegen (Stand: 25. Mai 2021). Zwei Staffeln mit 22 und 23 Folgen können sich die Nutzer derzeit ansehen. Die Geschichte ist innerhalb von 45 Episoden aber noch lange nicht zu Ende erzählt. Was zur Veröffentlichung der restlichen Staffeln bisher bekannt ist, verraten wir im Folgenden.

„S.W.A.T.“: Wann erscheint die 3. Staffel auf Netflix?

In Amerika strahlt der Sender CBS die Serie aus. Die Premiere fand schon im Jahr 2018 statt. Entsprechend hat Netflix die ersten Staffeln relativ spät zur Verfügung gestellt. Auch die 3. Season lief bereits von 2019 bis 2020 in den USA. Auf die Episoden könnte der Streamingdienst also zugreifen. Ob sie demnächst auf der Plattform erscheinen, ist aber nicht bekannt. In das neue Programm für Juni 2021 hat Netflix die Staffel jedenfalls nicht aufgenommen. Es ist daher schwer abzusehen, ob und wann es neue Episoden geben wird. Womöglich geht es erst 2022 weiter.

Derzeit läuft in Amerika übrigens die 4. Staffel der Serie auf CBS. Eine 5. Season wurde ebenfalls bestätigt – so schnell ist mit „S.W.A.T.“ also nicht Schluss. Die ersten vier Staffeln können sich die Fans übrigens auf Amazon Prime Video ansehen.

„S.W.A.T.“: Die Besetzung der Polizei-Serie

Der Hauptdarsteller von „S.W.A.T.“ könnte vielen Zuschauern bekannt vorkommen. Es handelt sich nämlich um „Criminal Minds“-Star Shemar Moore, der die Rolle von Sergeant II Daniel „Hondo“ Harrelson übernimmt. In weiteren Rollen sind außerdem die Darsteller Stephanie Sigman (Jessica Cortez, bekannt aus „James Bond 007: Spectre“), Alex Russell (Jim Street, bekannt aus „Carrie“), Lina Esco (Christina „Chris“ Alonso, bekant aus „LOL“), Kenny Johnson (Dominique Luca, bekannt aus „Bates Motel“), Jay Harrington (David „Deacon“ Kay, bekannt aus „Desperate Housewives“) und David Lim (Victor Tan, bekannt aus „Hollywood Heights“) zu sehen. (soa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

