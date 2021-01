„Suits“: Wann kommt die finale 9. Staffel auf Netflix?

Still und heimlich hat Netflix die letzten Folgen der 8. Staffel von „Suits“ zur Verfügung gestellt. Nun fehlt nur noch eine Season. Wann wird sie erscheinen?

Wer die beliebte Anwalt-Serie „Suits“ noch nicht gesehen hat, muss nicht auf eine TV-Ausstrahlung warten. Interessierte können mit einem Netflix-Abo auf acht vollständige Staffeln zurückgreifen, die größtenteils bis zu 16 Folgen umfassen. Mit so viel Serien-Material kann man nicht nur ein Wochenende füllen, sondern sogar eine ganze Woche.

Nach dem Finale der 8. Staffel* mag sich der ein oder andere Zuschauer fragen, wie es nun weitergeht. Tatsächlich ist nach dieser Season nicht Schluss, denn die Macher haben weitere zehn Folgen gedreht. Derzeit ist aber nicht bekannt, wann Netflix die 9. Season zur Verfügung stellen wird. Allerdings lässt sich ein ungefährer Zeitraum abschätzen.

„Suits“: Wann veröffentlicht Netflix die 9. Staffel?

Über die letzten Monate hinweg hat Netflix die einzelnen Folgen von „Suits“ sehr sporadisch hochgeladen. Im Juli 2020 erschien beispielsweise die erste Hälfte der 8. Staffel. Die restlichen Episoden lieferte der Streamingdienst am 23. Januar 2021 nach. In Bezug auf die 9. Season sind das nicht die besten Voraussichten. Vermutlich wird Netflix auch diese Staffel in zwei Teile spalten und die ersten fünf Folgen frühestens im Sommer 2021 veröffentlichen. Vollständig dürfte die Serie also erst Anfang 2022 im Angebot zu finden sein.

In Amerika lief die 9. Staffel von „Suits“ bereits im Jahr 2019. Anschließend wurde die Serie abgesetzt, mit einer 10. Season sollten die Fans deshalb nicht mehr rechnen.

„Suits“: Anwalt-Serie auf Amazon Prime Video und im TV

Meghan Markle (Rachel), Gabriel Macht (Harvey), Patrick J. Adams (Mike) & Co. sind aber nicht nur auf Netflix in ihren „Suits"-Rollen zu sehen. Wer nach der 8. Staffel weiterschauen möchte, kann das große Finale jetzt schon auf Amazon Prime Video streamen. Prime-Mitglieder müssen allerdings einen Aufpreis bezahlen, da die Staffel nicht zum Gratis-Angebots gehört. Alternativ lohnt sich ein Blick in das Programm des Sender Universal TV. Dort laufen einzelne Episoden der Serie in regelmäßigen Abständen. (soa)

