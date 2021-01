Film- und Serien-Tipps der Woche: Diese Inhalte sind neu auf Netflix

Mit welchen Highlights versorgt Netflix die Nutzer diese Woche? Wir fassen zusammen, was ab dem 18. Januar 2021 neu im Streaming-Angebot erscheint.

Ihnen gehen so langsam die Serien aus? Dann haben Sie diese Woche großes Glück: Netflix stellt gleich mehrere neue Staffeln und Folgen altbekannter sowie neuer Produktionen zur Verfügung. Film-Fans dürfen sich hingegen auf eine Vielzahl neuer Thriller freuen. Wer die Serie „Das Damengambit“* liebt, kann sich in den nächsten Tagen zudem drei Filme mit Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy ansehen. Dazu zählen „Vollblüter“, „Split“ und „The Witch“.

Wir listen die wichtigsten Film- und Serien-Neuheiten der Woche ab dem 18. Januar 2021 im Folgenden auf:

Netflix-Neuheiten: Das sind die Film- und Serien-Highlights

Das Serien-Highlight der Woche: Lange mussten Fans von „Riverdale“ auf Staffel 5 warten. Ab dem 21. Januar 2021 geht es nun endlich mit einer neuen Folge weiter. Wie gewohnt erscheinen weitere Episoden im Wochentakt. Am gleichen Tag startet übrigens der Thriller „Sightless“ mit „Riverdale“-Star Madelaine Petsch (Cheryl) auf Netflix – das perfekte Anschlussprogramm nach der 1. Folge der aktuellen Season.

Als weiteres Serien-Highlight zählt übrigens „Fate: The Winx Saga“. Die erste Staffel der Fantasy-Produktion startet am 22. Januar 2021. Einen Trailer stellte Netflix bereits zur Verfügung – und auf diesen reagierten viele Zuschauer sehr wütend.

Film-Highlight der Woche: Mit Filmen aus Indien verbinden Sie bunte Bollywood-Produktionen? Es geht auch ganz anders: Im düsteren Thriller „The White Tiger“ steigt ein in Armut geborener Fahrer in höhere Gesellschaftsschichten auf. Den Weg zum Erfolg kann er allerdings nicht bestreiten, ohne in kriminelle Machenschaften verwickelt zu werden. Das brandneue Netflix Original startet am 22. Januar 2021.

Datum Neue Filme und Serien 19. Januar 2021 Hallo Ninja (Serie, 4. Staffel) Slaughterhouse Rulez (Horror-Komödie) 21. Januar 2021 Riverdale (Serie, 1. Folge der 5. Staffel) Sightless (Thriller) Verwechselt (Serie, 1. Staffel) 22. Januar 2021 Blown Away (Serie, 2. Staffel) Busted! (Serie, 3. Staffel) Fate: The Winx Saga (Serie, 1. Staffel) Jurassic World: Neue Abenteuer (Serie, 2. Staffel) Salir Del Ropero (Komödie) Split (Thriller) Vollblüter (Thriller) Der weiße Tiger (Thriller) The Witch (Horror)

