Netflix startet Serie „Die Kaiserin“: Sisi-Darstellerin kommt aus Mannheim

„Die Kaiserin“ startet am 29. September auf Netflix. © Netflix

Ab dem 29. September startet auf Netflix die Serie „Die Kaiserin“ über die berühmte Monarchin Elisabeth – besser bekannt als Sisi. Lesen Sie hier, wer die ikonische Rolle spielt.

Ab Donnerstag (29. September) startet auf Netflix die neue Serie „Die Kaiserin“ über die berühmte Monarchin Elisabeth, die die meisten eher als Sisi kennen. In sechs einstündigen Episoden geht es um Demütigungen, einen hinterhältigen Hofstaat, Putschpläne, Morde, Polizeigewalt und Hinrichtungen am Hofe von Kaiser Franz Joseph I. und seiner neuen Gemahlin – der erst 15-jährigen Elisabeth. Diese wird gespielt von der jungen Mannheimerin Devrim Lingnau (24).

MANNHEIM24 berichtet, was bislang zu der Serie „Die Kaiserin“ auf Netflix bekannt ist.

Sisi wird am 10. September 1898 bei einem Attentat in Genf ermordet, muss zuvor aber zwei ihrer Kinder zu Grabe tragen. Kein Wunder also, dass das dramatische Leben der Kaiserin Elisabeth bis heute die Menschen fasziniert. So gibt es aktuell die RTL-Serie „Sisi“, den Kinofilm „Corsage“ und den Roman „Sisi“. Ikonisch und beliebt sind die kitschigen Filme aus den 1950er Jahren. (dh)