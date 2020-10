Die 3. Staffel von „Star Trek: Discovery“ ist auf Netflix gestartet – allerdings stehen noch nicht alle Folgen zur Verfügung. Wir verraten, wann es weitergeht.

„Star Trek: Discovery“ geht in die dritte Runde: Am 16. Oktober 2020 ist die 3. Staffel auf Netflix* gestartet. Falls Sie nun hoffen, sich in den nächsten Tagen alle neuen Folgen ansehen zu können, müssen wir Sie leider enttäuschen: Aktuell bietet der Streamingdienst nur die erste Folge der neuen Season an. Wann erscheinen aber die restlichen Episoden? Den konkreten Zeitplan haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengestellt:

„Star Trek: Discovery“: Warum zeigt Netflix nicht alle Folgen der 3. Staffel auf einmal?

Netflix-Nutzer, die sich gerne Serien auf der Plattform ansehen, wissen bereits, dass neue Staffeln in der Regel vollständig an einem Tag erscheinen. Es gibt allerdings Ausnahmen, zu denen beispielsweise das Teen-Drama „Riverdale“ oder der 2020 erschienene SciFi-Hit „Snowpiercer“ zählen. Auch die neuen Episoden von „Star Trek: Discovery“ werden nach und nach veröffentlicht.

Doch woran liegt das? Obwohl die Produktion als „Netflix-Serie“ gekennzeichnet ist, gibt der Streamingdienst neue Folgen nicht in Auftrag. Stattdessen produziert der US-Sender CBS die Serie, während sich Netflix nur die Rechte für die internationale Ausstrahlung gesichert hat. Neue Folgen starten deshalb zunächst im amerikanischen Fernsehen und erscheinen einen Tag später auf der Plattform des Streaming-Giganten.

„Star Trek: Discovery“ auf Netflix: Wann erscheinen die restlichen Folgen der 3. Staffel

Einen Tag, nachdem eine neue Folge von „Star Trek: Discovery“ auf CBS Premiere feiert, erscheinen die einzelnen Episoden auf Netflix. In den USA ist die Serie deshalb bereits am 15. Oktober 2020 gestartet – in Deutschland hingegen erst am 16. Oktober 2020. Jede Woche kommt eine neue Folge dazu.

An diesen Tagen stellt Netflix die restlichen Episoden der 3. Staffel von „Star Trek: Discovery“ zur Verfügung:

23. Oktober 2020 : 2. Folge der 3. Staffel („Far From Home“)

: 2. Folge der 3. Staffel („Far From Home“) 30. Oktober 2020 : 3. Folge der 3. Staffel („People of Earth“)

: 3. Folge der 3. Staffel („People of Earth“) 06. November 2020 : 4. Folge der 3. Staffel („ Forget Me Not“)

: 4. Folge der 3. Staffel („ Forget Me Not“) 13. November 2020 : 5. Folge der 3. Staffel („Die Trying“)

: 5. Folge der 3. Staffel („Die Trying“) 20. November 2020 : 6. Folge der 3. Staffel („Scavengers“)

: 6. Folge der 3. Staffel („Scavengers“) 27. November 2020 : 7. Folge der 3. Staffel („Unification III“)

: 7. Folge der 3. Staffel („Unification III“) 04. Dezember 2020 : 8. Folge der 3. Staffel („The Sanctuary“)

: 8. Folge der 3. Staffel („The Sanctuary“) 11. Dezember 2020 : 9. Folge der 3. Staffel („Terra Firma“)

: 9. Folge der 3. Staffel („Terra Firma“) 18. Dezember 2020 : 10. Folge der 3. Staffel („Terra Firma, Part 2“)

: 10. Folge der 3. Staffel („Terra Firma, Part 2“) 25. Dezember 2020 : 11. Folge der 3. Staffel („The Citadel“)

: 11. Folge der 3. Staffel („The Citadel“) 01. Januar 2021 : 12. Folge der 3. Staffel („The Good of the People“)

: 12. Folge der 3. Staffel („The Good of the People“) 08. Januar 2021: 13. Folge der 3. Staffel („Outside“)

