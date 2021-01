Netflix kündigt 17 Staffeln als Serien-Nachschub an – doch Nutzer verunsichert eine Sache

Auf Twitter hat Netflix zusammengefasst, welche Serien bald neue Staffeln bekommen. Die Auswahl scheint einige Abonnenten aber zu überraschen.

Welche Serien werden im Jahr 2021 fortgesetzt*? So genau sollte kein Streamingdienst diese Frage beantworten können. Insbesondere zu Zeiten von Corona müssen Dreharbeiten plötzlich abgebrochen und verschoben werden. Im Januar zu bestätigen, dass eine Serien-Fortsetzung im Dezember erscheint, ist also beinahe unmöglich.

Trotzdem möchte Netflix die Vorfreude der Abonnenten schüren. Auf Twitter hat der Streamingdienst 16 Serien erwähnt, die bald neue Staffeln bekommen. Allerdings fehlen mehrere Produktionen, auf deren Fortsetzungen viele Nutzer schon sehr lange warten.

Netflix verrät: Diese 16 Serien bekommen neue Staffeln

In einer Collage hat Netflix alle Serien zusammengetragen, die in absehbarer Zeit neue Folgen erhalten. Sonderlich überraschend dürfte die Auswahl nicht sein. In den letzten Monaten hat der Streamingdienst bereits bestätigt, dass die genannten Publikumslieblinge nicht von einer Absetzung bedroht sind.

Allerdings macht der Tweet große Hoffnungen, denn könnte es sein, dass die aufgelisteten Produktionen 2021 fortgesetzt werden? Ein Twitter-Nutzer fragt konkret nach, ob Netflix die Starttermine nennen könnte: „Bastelst du noch Daten ran, bitte?“ Darauf antwortet der Streamingdienst: „Sobald ich alle habe.“ Abonnenten sollten also nicht davon ausgehen, alle neuen Staffeln noch in diesem Jahr zu Gesicht zu bekommen. Insbesondere in Bezug auf „The Crown“ scheint das unwahrscheinlich zu sein, da Netflix die 5. und 6. Staffel erwähnt. Bislang sind noch keine zwei Seasons der Serie in einem Jahr erschienen.

Bastelt ihr auch manchmal Collagen von Dingen, auf die ihr euch freut, und hängt sie euch zur Motivation über's Bett? ... N-nein? Äh, also ... ich natürlich auch nicht!!! pic.twitter.com/9lqQWVwnS8 — netflixde (@NetflixDE) January 23, 2021

Lesen Sie auch: „Snowpiercer“: 2. Staffel startet auf Netflix – Wann erscheinen alle Folgen?

Video: Neuer Netflix Mega-Hit – Diese Serie übertrifft sogar „Bridgerton“

Netflix bestätigt neue Staffeln – doch drei beliebte Serien fehlen

Neben dem großen Highlight „Stranger Things“ will Netflix auch den neuen Serien „Lupin“, „Bridgerton“, „Alice in Borderland“ und „Barbaren“ weitere Staffeln bescheren. Außerdem erhalten schon länger laufende Hits wie „The Last Kingdom“, „Élite“, „How to Sell Drugs Online (Fast)“ und „You – Du wirst mich lieben“ jeweils eine Fortsetzung.

Trotz der großen Auswahl merken mehrere Twitter-Nutzer an, dass einige Produktionen fehlen. Dazu zählen „The Umbrella Academy“, „Haus des Geldes“ und „The Witcher“. Warum lässt Netflix sie weg? Eine Antwort gibt der Streamingdienst in den Twitter-Kommentaren nicht. Im schlimmsten Fall könnte das Fehlen der Serien darauf hindeuten, dass die Nutzer noch sehr lange auf neue Staffeln warten müssen. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Auch interessant: „Fate: The Winx Saga“ auf Netflix: Wird es eine 2. Staffel geben?