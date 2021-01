„Snowpiercer“: 2. Staffel startet auf Netflix – Wann erscheinen alle Folgen?

In der 2. Staffel von „Snowpiercer“ treffen die Zuschauer auf einen bekannten „Game of Thrones“-Star. Wann auf Netflix alle Folgen erscheinen, erfahren Sie im Beitrag.

Die Welt ist zugefroren und nur ein kleiner Teil der Menschheit überlebt in einem Zug. Dieser ist dauerhaft unterwegs, damit die Passagiere nicht auskühlen. Was nach einer verrückten Idee klingen mag, wurde tatsächlich schon zweimal verfilmt. 2013 wagte sich beispielsweise Oscar-Preisträger Bong Joon-ho an die Geschichte, die aus einer französischen Novelle stammt. Nach seinem Film entschied sich der Sender TNT, aus „Snowpiercer“ eine Serie zu machen.

In Deutschland stellt Netflix* die Produktion zur Verfügung. Ab dem 26. Januar 2021 erscheint bereits die 2. Staffel. Allerdings können die Nutzer nicht alle neuen Episoden auf einmal ansehen. Ähnlich wie bei „Riverdale“ oder „Star Trek: Discovery“ starten sie erst nach und nach. Wir verraten, wann die komplette 2. Staffel auf Netflix abrufbar ist.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 1. und 2. Staffel von „Snowpiercer“+++

„Snowpiercer“ auf Netflix: Das passiert in der 2. Staffel

Die 1. Staffel von „Snowpiercer“ endete mit einem massiven Cliffhanger. Lange Zeit dachten die Passagiere, dass sie die einzigen überlebenden Menschen seien. Plötzlich taucht jedoch ein zweiter Zug auf. Darin befindet sich die totgeglaubte Tochter von Melanie (Jennifer Connelly) sowie der echte Mr. Wilford („Game of Thrones“-Star Sean Bean). Dem Trailer zur 2. Staffel ist zu entnehmen, dass die beiden versuchen wollen, Snowpiercer an sich zu reißen. Andre Layton (Daveed Diggs) hat allerdings kein Interesse daran, seine neu errungene Machtposition wieder aufzugeben.

„Snowpiercer“: Wann erscheinen alle Folgen der 2. Staffel auf Netflix?

Die 2. Staffel von „Snowpiercer“ soll erneut zehn Folgen umfassen. Diese erscheinen laut der Film-Datenbank IMDb im Wochentakt auf Netflix:

1. Folge „The Time of Two Engines“ : 26. Januar 2021

: 26. Januar 2021 2. Folge „Smoulder to Life“ : 2. Februar 2021

: 2. Februar 2021 3. Folge „A Great Odyssey“ : 9. Februar 2021

: 9. Februar 2021 4. Folge „A Single Trade“ : 16. Februar 2021

: 16. Februar 2021 5. Folge : 23. Februar 2021

: 23. Februar 2021 6. Folge : 2. März 2021

: 2. März 2021 7. Folge : 9. März 2021

: 9. März 2021 8. Folge : 16. März 2021

: 16. März 2021 9. Folge : 23. März 2021

: 23. März 2021 10. Folge: 30. März 2021

„Snowpiercer“: Wird es eine 3. Staffel auf Netflix geben?

Obwohl die komplette 2. Staffel noch nicht erschienen ist, hat der Sender TNT bereits eine 3. Season bestellt. Das bestätigt das Magazin Variety. Wann die neue Staffel erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zwischen der Veröffentlichung der 1. und 2. Staffel liegen nur wenige Monate. Ob die Macher die Produktion erneut so schnell abschließen können, bleibt abzuwarten. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

