Serien made in Germany: Diese Netflix-Hits sollten Sie sich 2019 nicht entgehen lassen

Amsterdam/ München - Es scheint eine gute Zeit zu sein für deutsche Serien-Produktionen. „Babylon Berlin“ rockt gerade auf ARD, „Deutschland 83“ wurde zum Liebling der Kritiker und ist auf Amazon Prime zu sehen, auf Netflix starten „Dark“ und „Dogs of Berlin“ durch. „Die Welle“ wird bald folgen. Und es soll so weitergehen - das Streamingportal Netflix plant gleich fünf weitere Serien aus deutscher Feder für das Jahr 2019. Das sind sie:

„Tribes of Europe“ auf Netflix

Die apokalyptische Science-Fiction-Serie spielt im Jahr 2070. Vom vereinten Europa ist nichts übrig geblieben, der ganze Kontinent ist zu einem Flickenteppich geworden: Vom Uralgebirge bis zur Iberischen Halbinsel existieren kleinste „Mikro-Staaten“, verschiedene Stämme (“Tribes“) wollen die Herrschaft über Europa an sich reißen. In diesem Chaos versuchen drei Geschwister, das Schicksal des „Alten Kontinents“ in die richtigen Bahnen zu lenken.

Autoren: Philip Koch, Jana Burbach, Benjamin Seiler

Regie & Autor: Philip Koch

Produziert von Wiedemann & Berg Television (Quirin Berg und Max Wiedemann)

„Don't Try This At Home“ auf Netflix

Kann Deutschland „Breaking Bad“? Einen Versuch ist es zumindest wert. In „Don't Try This At Home“ geht es aber nicht um einen frustrierten Chemielehrer, sondern um zwei Schuljungs. Aus ihrem Kinderzimmer heraus bauen sie den größten Online-Drogenversand auf - nur, um die verflossene Liebe zurückzugewinnen.

Autoren: Philipp Käßbohrer, Sebastian Colley, und Stefan Titze

Regie: Lars Montag und Arne Feldhusen

Produziert von BTF Productions (Matthias Murmann and Phillip Käßbohrer)

„Skylines“ auf Netflix

Und nochmal geht es um dreckige Geschäfte - konkret um die Frankfurter Unterwelt. Dabei ist der Vertrag, den der junge, talentierte Hip-Hop-Produzent beim Label Skyline Records unterschreibt, erst einmal die Chance zum großen Durchbruch. Doch als der kriminelle Bruder des Label-Besitzers in die Stadt zurückkehrt, wird er in einen Strudel der Gewalt hineingerissen, die Kräfte aus organisierter Kriminalität und Finanzwesen drohen ihn zu zermürben.

Autor: Dennis Schanz

Regie: Max Erlenwein und Soleen Yusef

Produziert von Komplizen Film (Maren Ade, Jonas Dornbach, Janine Jackowski und David Keitsch) und StickUp Films (Dennis Schanz und Luis Singer)

Weihnachts Mini-Serie - noch ohne Titel

Drei Folgen wird diese Beziehungsserie nur umfassen. Es geht um eine turbulente Weihnachtsfeier und um ein dunkles Familiengeheimnis ...

Autorin: Katharina Eyssen

Produziert von Sommerhaus Film (Jochen Laube und Fabian Maubach) und Katharina Eyssen

„Die Barbaren“ auf Netflix

Zum Schluss noch etwas Historisches. Die Schlacht um den Teutoburger Wald war wohl eine der frühesten Meilensteine der deutschen Geschichte: Im Jahr neun nach Christus besiegten germanische Krieger die römischen Truppen und stoppten damit deren Vormarsch in Richtung Norden. Erzählt wird dieses monumentale Ereignis aus Sicht drei junger Menschen - inklusive der fundamentalen Fragen zwischenmenschlicher Beziehungen: Schuld und Unschuld, Loyalität und Verrat - und Liebe und Hass.

Autoren: Arne Nolting & Jan-Martin Scharf und Andreas Heckmann Produziert von Gaumont (Sabine de Mardt, Andreas Bareiss, Rainer Marquass)

