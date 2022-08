Sandman auf Netflix: Ist eine 2. Staffel geplant?

Von: Ömer Kayali

„Sandman“ ist eine neue vielversprechende Fantasy-Serie auf Netflix. Hat der Streaming-Dienst weitere Staffeln geplant?

Fantasy-Fans können sich auf Nachschub bei Netflix freuen. “Sandman“ ist im August mit der ersten Staffel gestartet und sie erfüllt viele Voraussetzungen für eine erfolgreiche Serie. Es handelt sich um eine Adaption der gleichnamigen Comic-Reihe von Autor Neil Gaiman, dessen Werke bereits öfter als TV-Serien umgesetzt wurden – unter anderem mit „American Gods“ auf Amazon Prime. Die Umsetzung von „Sandman“ als Fernsehserie schien lange fast unmöglich, daher dürfen Netflix-Nutzer gespannt sein, ob es den Produzenten gelungen ist. Neil Gaiman war bei der Produktion ebenfalls beteiligt. Und wie steht es um eine 2. Staffel von „Sandman“?

„Sandman“ 2. Staffel noch nicht bestätigt – doch die Chancen stehen gut

Bislang hat Netflix „Sandman“ offiziell noch nicht für eine 2. Staffel verlängert – das ist jedoch nicht verwunderlich, da der Streaming-Anbieter zunächst abwarten wird, um zu sehen, wie viele Leute die neue Serie ansehen werden. Immerhin hat Produzent David S. Goyer gegenüber denofgeek.com verraten, dass bereits am Drehbuch für Season 2 geschrieben wird. Sollten die ersten Folgen beim Publikum gut ankommen, dann dürfte weiteren Staffeln nichts im Wege stehen. Dass Fantasy-Adaptionen bei Netflix durchaus Potenzial für Erfolg haben, zeigt unter anderem „The Witcher“.

Wovon handelt „Sandman“ auf Netflix?

„Sandman“ beginnt im Jahr 1916. Im Mittelpunkt steht „Dream“ (Tom Sturridge“), er ist der Herrscher über das „Traumreich“. Als er von Okkultisten, die nach Unsterblichkeit streben, gefangen genommen wird, sorgt seine Abwesenheit im Traumreich und in der Welt der Wachen. Nach 105 Jahren ist er wieder auf freiem Fuß und sein Ziel ist es, seine Macht zurück zu gewinnen und die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Diese Reise führt ihn um die Welt und in die Tiefen der Hölle, während er sich mit Zauberern, Dämonen, schurkischen Albträumen und seiner komplizierten Familie auseinandersetzt.