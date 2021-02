„Riverdale“ auf Netflix: Fans bitter enttäuscht wegen fehlender Figur in Abschluss-Folge

Die „Riverdale“-Protagonisten haben die Schule abgeschlossen. In der letzten Folge kamen alle Charaktere noch einmal zusammen – doch eine Figur fehlte.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 5. Staffel von „Riverdale“+++

Die Helden von „Riverdale“* drücken seit Staffel 1 die Schulbank. Damit ist nun aber Schluss. In der 3. Folge der 5. Season haben Archie (K. J. Apa), Betty (Lili Reinhart) & Co. endlich ihren Abschluss gemacht. Zu den Feierlichkeiten waren alle wichtigen Charaktere anwesend. Nur eine Person fehlte, die in den Staffeln zuvor eine wichtige Rolle spielte: Josie McCoy, dargestellt von Ashleigh Murray.

Das gefiel nicht allen Fan, weshalb viele Zuschauer die Abwesenheit der ehemaligen Hauptfigur auf Twitter bedauerten. Wird Josie nun gar nicht mehr in der Serie auftauchen? Wir verraten, wie gut die Chancen auf ein Serien-Comeback stehen.

„Riverdale“: Hauptfiguren machen ihren Schulabschluss in 5. Staffel

Archie, Betty, Jughead (Cole Sprouse) und Veronica (Camila Mendes) feiern zu Beginn der 5. Staffel ihren Abschluss. Mit dabei sind auch die Figuren Cheryl (Madelaine Petsch), Toni (Vanessa Morgan), Reggie (Charles Melton) und Kevin (Casey Cott). Um späteren Generationen eine Erinnerung an die Schulfreunde zu hinterlassen, legt die Gruppe mehrere Gegenstände in eine Box, die anschließend vergraben wird. Kevin möchte auch Josie nicht außer Acht lassen, weshalb er Katzenohren in der Kiste verstaut. Diese trug die Schülerin früher, als sie mit ihrer Band Josie and the Pussycats auftrat.

Schon seit der 4. Staffel steht Ashleigh Murray nicht mehr für „Riverdale“ vor der Kamera. Ihre Figur hat die Stadt damals verlassen. Nach der Schulabschluss-Folge äußerten sich mehrere Zuschauer nun enttäuscht, dass die Macher Murray nicht noch einmal für diese wichtige Episode zurückholten: „Josie hätte in der Abschluss-Folge sein müssen, das ist meine einzige Beschwerde“, schreibt ein Twitter-Nutzer. Ein weiterer Fan äußert sich wütend: „Sie haben Josie also erwähnt, konnten Ashleigh aber nicht einfach anrufen, um sie zurückzuholen? Das regt mich so auf.“

„Riverdale“ auf Netflix: Wird Ashleigh Murray noch einmal als Josie zurückkehren?

Wie das Magazin Express in Berufung auf Insider-Informationen berichtete, sollen Gespräche zwischen Ashleigh Murray und The CW zu einem erneuten Auftritt stattgefunden haben. Die Darstellerin hat die Serie damals verlassen, nachdem Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa parallel an dem „Riverdale“-Spin-Off „Katy Keene“ arbeitete. Josie trat darin auf und lies deshalb die Hauptserie hinter sich. Nach nur einer Staffel wurde „Katy Keene“ aber abgesetzt. Seitdem hoffen Fans darauf, Josie noch einmal in „Riverdale“ anzutreffen.

Die Abschluss-Folge wäre die perfekte Gelegenheit für eine Rückkehr gewesen. Da Murray offensichtlich nicht auftauchte, scheinen sich die Gerüchte um ihr Comeback aber nicht bewahrheitet zu haben. Es bleibt abzuwarten, ob Archie & Co. nach dem geplanten Zeitsprung von sieben Jahren Josie noch einmal wiedersehen. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

