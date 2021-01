Hochgelobte Netflix-Serie plötzlich abgesetzt – Showrunner deutet geheime Pläne an

Netflix-Nutzer müssen sich von einer beliebten Serie verabschieden. Zuvor stellte der Showrunner die Möglichkeit in Aussicht, weitere Staffeln zu produzieren.

Gangster-Serien sind auf Netflix besonders beliebt. So kommt beispielsweise der brandneue Hit „Lupin“* gut an und auch „Haus des Geldes“ zählt zu einem der erfolgreichsten Originals. Genauso wie „Haus des Geldes“ endet nun allerdings eine weitere Serie über gerissene Kriminelle. Die Rede ist von „Peaky Blinders“. Nach sechs Staffeln wollen die Macher die Geschichte über Tommy Shelby (Cillian Murphy) und seine Familie zu Ende erzählen. Das kommt besonders überraschend, da Showrunner Steven Knight zugegeben haben soll, über eine 7. Staffel nachzudenken.

Netflix-Hit „Peaky Blinders“ endet nach sechs Staffeln – doch das hat einen Vorteil

Aktuell können sich die Fans fünf Staffeln der Serie auf Netflix ansehen. Eine weitere Season soll dieses Jahr produziert werden. Da BBC die Absetzung jetzt bekannt gibt, ist davon auszugehen, dass „Peaky Blinders“ ein rundes Ende ohne Cliffhanger erhält. In den letzten Monaten hat beispielsweise Netflix frustrierende Entscheidungen getroffen, mehrere Serien ohne ein Finale, das alle Fragen beantwortet, abzusetzen. Dieses Schicksal droht den „Peaky Blinders“-Fans voraussichtlich nicht.

Vorsicht, Spoiler: Geklärt wird also auch der massive Cliffhanger am Ende der 5. Staffel. So schien in der letzten Folge der Season nämlich der Tod einer Hauptfigur bevorzustehen.

„Peaky Blinders“-Showrunner deutet Pläne zu einem möglichen Spin-Off an

Showrunner Steven Knight hat sein Statement zur Absetzung der Serie auf der offiziellen „Peaky Blinders“-Website veröffentlicht:

Nach der Produktionspause aufgrund der Corona-Pandemie treffen wir die Peaky-Familie in großer Gefahr an. Die Messlatte wurde niemals höher gesetzt. Wir denken, dass es sich bei Staffel 6 um die beste aller Seasons handeln wird und wir sind uns sicher, dass unsere großartigen Fans sie lieben werden. Obwohl die Serie zum Ende kommt, wird die Geschichte in anderer Form weitererzählt.

Wie das Magazin Deadline vor einiger Zeit berichtete, soll Knight mit dem Sender BBC Gespräche zu einer möglichen 7. Staffel geführt haben. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass es hierzu nicht kommen wird. Gleichzeitig deutet Knight in dem zitierten Statement eine Fortsetzung der Geschichte an. Gibt es möglicherweise Pläne zu einem Spin-Off, das er mit einem anderen Sender oder Streamingdienst umsetzen möchte? Konkrete Informationen sind aktuell nicht bekannt. Da allerdings auch Produzentin Caryn Mandabach davon spricht, dass „die Welt von ‚Peaky Blinders‘ ziemlich sicher weiterleben wird“, scheinen die Chancen auf eine Art Fortsetzung nicht schlecht zu stehen. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

