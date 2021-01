ARD-Serie „Oktoberfest 1900“ jetzt auf Netflix – Zuschauer erwartet schauerlich, blutige Handlung

Es klingt nach einer Doku, ist in Wahrheit aber eine Serie mit fiktionaler Geschichte: Die ARD-Produktion „Oktoberfest 1900“ gibt es jetzt auch auf Netflix.

Wer schon einmal das Oktoberfest besucht hat, verbindet damit womöglich eine ausgelassene Stimmung, Spaß und jede Menge schräge Erlebnisse. Sollten Sie Hoffnungen hegen, in der Serie „Oktoberfest 1900“ auf ebenso viel Fröhlichkeit zu stoßen, liegen Sie gänzlich falsch. Hierbei handelt es sich um keine Doku. Die Macher versuchen auch nicht das feierliche Wesen des traditionellen Münchner Fests in einer fiktionalen Geschichte darzustellen. Stattdessen erzählen sie eine düstere Story über Wiesnwirte, die sich gegenseitig an den Kragen gehen.

Seit dem 14. Januar 2021 ist die 1. Staffel der Serie auf Netflix* verfügbar. Wer den Streamingdienst nicht abonniert hat, kann sie sich in der ARD-Mediathek ansehen. Auf dem Sender liefen die sechs Folgen bereits im Herbst 2020. Doch worum geht es eigentlich in „Oktoberfest 1900“ und wird es eine 2. Staffel geben? Wir fassen die wichtigsten Infos zusammen.

ARD-Serie „Oktoberfest 1900“ jetzt auf Netflix: Das ist die Handlung

Der fränkische Bierbrauer Curt Prank (Mišel Matičević) hat große Pläne: Im Jahr 1900 möchte er auf dem Oktoberfest eine Bierburg für Tausende von Gästen errichten und dort sein eigenes Bier verkaufen. Da die ortsansässigen Brauereien in Bayerns Hauptstadt allerdings das Sagen haben, erhält er keine Schanklizenz für das größte Volksfest der Welt. Prank lässt trotz des Widerstandes nicht von seinen Plänen ab und schreckt nicht einmal mehr vor Erpressungen und Mord zurück.

Weitere Darsteller in der Serie sind Martina Gedeck (Maria Hoflinger), Brigitte Hobmeier (Colina Kandl), Mercedes Müller (Clara Prank), Maximilian Brückner (Anatol Stifter), Klaus Steinbacher (Roman Hoflinger), Eisi Gulp (Inspektor Eder) und Francis Fulton-Smith (Ignatz Hoflinger).

„Oktoberfest 1900“: Wird es eine 2. Staffel auf Netflix geben?

Wer Gefallen an der Serie gefunden hat, dem sind sechs Folgen womöglich zu wenig. Leider ist aktuell noch nicht bekannt, ob und wann es eine 2. Staffel geben wird. An den bisherigen Kritiken sollte es aber nicht scheitern: Auf der bekannten Film-Datenbank IMDb kommt die Serie beispielsweise auf solide 6,5 Sterne von 10 Sternen (Stand: 15. Januar 2021). Insgesamt haben schon über Tausende Zuschauer dort abgestimmt. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

