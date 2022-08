Netflix: Diese Fragen muss die letzte „Noch nie in meinem Leben ...“-Staffel beantworten

Von: Nadja Goldhammer

Teilen

Netflix-Serie „Noch nie in meinem Leben ...“ geht in die letzte Runde. © ISABELLA B. VOSMIKOVA/NETFLIX

„Noch nie in meinem Leben ...“ geht bald in die letzte Runde.

In der beliebten Teenie-Komödie „Noch nie in meinem Leben ...“ geht es um die indisch-amerikanische High School Schülerin Devi. Mithilfe ihrer Freundinnen verarbeitet sie die Trauer um ihren verstorbenen Vater und führt eine komplizierte Dreiecksbeziehung zu dem beliebten Dreamboy Paxton und ihrem nerdigen Konkurrenten Ben. Staffel 3 ist seit dem 12. August 2022 auf Netflix zu sehen. Die vierte und letzte Staffel ist bereits abgedreht und wird voraussichtlich 2023 herauskommen.

BuzzFeed.de verrät, welche 11 Fragen die finale Staffel von „Noch nie in meinem Leben ...“ uns unbedingt beantworten muss.