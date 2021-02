„Neues aus der Welt“: Deutsche Darstellerin tritt im Netflix-Western mit Tom Hanks auf

Netflix bietet jetzt den Film „Neues aus der Welt“ an. Darin zu sehen ist eine deutsche Jungschauspielerin, die kürzlich sogar für einen Golden Globe nominiert wurde.

An fast allen Tagen im Februar 2021 stellt Netflix neue Filme und Serien* zur Verfügung. So erschien am 10. Februar beispielsweise die 1. Staffel der Krimi-Doku „Verschwunden: Tatort Cecil Hotel“. Sollte Ihnen diese Serie nicht zusagen, bietet der Streamingdienst auch Alternativen an. Am gleichen Tag ging beispielsweise der Western „Neues aus der Welt“ online. Die Hauptrolle spielt Oscar-Preisträger Tom Hanks.

Den zweitwichtigsten Part im Film übernimmt hingegen eine deutsche Schauspielerin. Die 12-jährige Helena Zengel hat es in jungen Jahren nach Hollywood geschafft und gibt in „Neues aus der Welt“ ihr Auslandsdebüt. Bekannt wurde sie dank ihrer Hauptrolle im Drama „Systemsprenger“, in dem sie als schwer erziehbares Kind das Jugendamt und ihre eigene Familie auf Trab hält.

„Neues aus der Welt“: Das ist die Handlung des Netflix-Films

Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg reist der Veteran Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) von Ort zu Ort, um den Einwohnern die neusten Nachrichten aus der Welt mitzuteilen. Auf dem Weg greift er ein junges Mädchen namens Johanna (Helena Zengel) auf, die ihre deutschstämmige Familie sowie ihre indianischen Zieheltern verloren hat. Kidd macht es sich zur Aufgabe, Johanna zu Verwandten zu bringen. Das Vorhaben stellt sich für die beiden aber bald schon als lebensbedrohlich heraus.

„Neues aus der Welt“: Helena Zengel könnte einen Golden Globe gewinnen

Für ihre Rolle als Johanna im Film „Neues aus der Welt“ wurde Helena Zengel sogar für einen Golden Globe nominiert. Mit etwas Glück kann sie den begehrten Preis am 28. Februar 2021 in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“ abstauben. Durchsetzen muss sie sich allerdings gegen die namhaften Darstellerinnen Glenn Close („Hillbilly Elegy“), Olivia Colman („The Father“), Jodie Foster („The Mauritanian“) und Amanda Seyfried („Mank“). Auf Instagram freut sich die Schauspielerin zudem über eine Nominierung als beste Nebendarstellerin bei den SAG Awards.

Viele weitere Netflix-Produktionen wurden für die Golden Globes nominiert. Eine Serie sorgte dabei für besonderes Entsetzen. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

