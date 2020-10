Netflix: Diese Serien sind 2020 erschienen - Werden sie fortgesetzt?

Netflix hat im Jahr 2020 viele neue Serien veröffentlicht. Welche davon sind laut Zuschauer-Bewertungen sehenswert und welche werden fortgesetzt? Ein Überblick.

Im Jahr 2020 hat Netflix fast wöchentlich eine neue Serie veröffentlich - und viele davon schafften es sogar in die Top 10 des Streamingdiensts*. Bei dieser Menge verliert man allerdings schnell den Überblick. Wir haben deshalb die wichtigsten Serien im Folgenden zusammengefasst und verraten, ob die Neuheiten weitere Staffeln bekommen und wie sie von den Nutzern der Film-Datenbank IMDb bewertet wurden (Stand: 13. Oktober 2020).

Hinweis: Vermutlich befinden sich nicht alle neuen Serien auf der Liste. Wir versuchen allerdings, den Großteil zu berücksichtigen. Es werden außerdem nur Serien genannt, deren erste Staffeln im Jahr 2020 erschienen sind.

Netflix-Neuheiten: Diese Serien sind im Jahr 2020 erschienen

„Ragnarök“ (Fantasy)

Veröffentlichungsdatum: Januar 2020

Handlung: Ein norwegischer Schüler (David Stakston) stellt fest, dass er übernatürliche Kräfte besitzt, die mit dem Gott Thor in Verbindung stehen.

Bewertung: 7,5 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Ja, Netflix hat eine 2. Staffel in Auftrag gegeben.

„Locke & Key“ (Fantasy-Horror)

Veröffentlichungsdatum: Februar 2020

Handlung: Drei Geschwister ziehen in eine alte Villa, in der sie mehrere mysteriöse Schlüssel finden. Was sie nicht ahnen: Eine dunkle Kreatur ist hinter den magischen Schlüsseln her.

Bewertung: 7,4 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Ja, Netflix hat eine 2. Staffel in Auftrag gegeben.

„I Am Not Okay with This“ (SciFi-Drama)

Veröffentlichungsdatum: Februar 2020

Handlung: Eine Schülerin (Sophia Lillis) bemerkt, dass sie magische Fähigkeiten besitzt, die sie allerdings nur schwer kontrollieren kann.

Bewertung: 7,6 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Nein, Netflix hat die Serie abgesetzt.

„Tiger King“ (Doku)

Veröffentlichungsdatum: März 2020

Handlung: Die Doku beleuchtet das Leben des ehemaligen Zoobesitzers Joe Exotic, der angeblich einen Auftragsmörder engagierte, um Tierschutzaktivistin Carole Baskin umbringen zu lassen.

Bewertung: 7,6 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Netflix soll eine 2. Staffel planen, sie ist aber noch nicht sicher bestätigt.

Lesen Sie auch: „Tiger King“: Netflix soll viele grauenvolle Details verschwiegen haben.

„Dare Me“ (Drama)

Veröffentlichungsdatum: März 2020

Handlung: Die beiden Cheerleader Addy (Herizen Guardiola) und Beth (Marlo Kelly) sind seit ihrer Kindheit unzertrennliche Freundinnen. Als eine neue Trainerin die beiden unterrichtet, kommt es allerdings zu heftigen Streitigkeiten.

Bewertung: 6,7 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Nein, der Sender USA Network hat die Serie abgesetzt.

„Der Brief für den König“ (Fantasy)

Veröffentlichungsdatum: März 2020

Handlung: Ein Schildknappe bekommt die Aufgabe, einen wichtigen Brief zum König zu bringen. Auf dem Weg dorthin lauern jedoch viele Gefahren.

Bewertung: 5,9 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Netflix hat dazu noch keine Entscheidung getroffen.

„Freud“ (Horror-Krimi)

Veröffentlichungsdatum: März 2020

Handlung: Sigmund Freud (Robert Finster) will sich in Wien einen Namen machen, stößt mit seinen Theorien aber auf wenig Gegenliebe. Gleichzeitig verstrickt er sich nach und nach in eine mörderische Verschwörung.

Bewertung: 6,5 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Netflix hat dazu noch keine Entscheidung getroffen.

„Outer Banks“ (Drama)

Veröffentlichungsdatum: April 2020

Handlung: John B (Chase Stokes) und seine Freunde machen sich auf die Suche nach einen Schatz, der ihnen viel Geld bescheren könnte.

Bewertung: 7,6 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Ja, Netflix hat eine 2. Staffel in Auftrag gegeben.

„Noch nie in meinem Leben...“ (Komödie)

Veröffentlichungsdatum: April 2020

Handlung: Die 15-jährige Devi (Ramakrishnan) möchte im zweiten Highschool-Jahr ihr Leben umkrempeln - und dazu gehört es, endlich die große Liebe zu finden.

Bewertung: 7,9 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Ja, Netflix hat eine 2. Staffel in Auftrag gegeben.

„Snowpiercer“ (SciFi)

Veröffentlichungsdatum: Mai 2020

Handlung: Die Welt ist komplett zugefroren und nur die wenigen Menschen im Zug Snowpiercer haben überlebt. Dort kommt es bald schon zu blutigen Kämpfen zwischen den oberen und unteren sozialen Schichten.

Bewertung: 6,7 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Ja, der Sender TNT hat eine 2. Staffel in Auftrag gegeben.

Auch interessant: „Snowpiercer“-Überraschung: Bekannter „Game of Thrones“-Star spielt Bösewicht in 2. Staffel.

„Into the Night“ (Thriller)

Veröffentlichungsdatum: Mai 2020

Handlung: Ein Mann entführt ein Flugzeug - allerdings handelt es sich nicht um einen Anschlag, sondern um den Versuch, die Besatzung vor der tödlichen Sonneneinstrahlung zu retten.

Bewertung: 7,1 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Ja, Netflix hat eine 2. Staffel in Auftrag gegeben.

„White Lines“ (Thriller)

Veröffentlichungsdatum: Mai 2020

Handlung: Eine Amerikanerin reist nach Ibiza, um den mysteriösen Tod ihres Bruders aufzuklären.

Bewertung: 6,6 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Nein, Netflix hat die Serie abgesetzt.

„Blood & Water“ (Drama)

Veröffentlichungsdatum: Mai 2020

Handlung: Die Schülerin Puleng Khumalo (Ama Qamata) begegnet auf einer Party einem Mädchen, das sie für ihre vor Jahren entführte Schwester hält.

Bewertung: 6,2 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Ja, Netflix hat eine 2. Staffel in Auftrag gegeben.

„Space Force“ (Komödie)

Veröffentlichungsdatum: Mai 2020

Handlung: General Mark R. Naird (Steve Carell) bekommt die anspruchsvolle Aufgabe, die Leitung von Space Force zu übernehmen. Er selbst zweifelt die Sinnhaftigkeit dieses neuen Sektors des amerikanischen Militärs allerdings an.

Bewertung: 6,8 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Netflix hat dazu noch keine Entscheidung getroffen.

„Curon“ (Horror)

Veröffentlichungsdatum: Juni 2020

Handlung: Zwei Geschwister machen sich auf die Suche nach ihrer Mutter, die urplötzlich im mysteriösen Ort Curon verschwindet.

Bewertung: 5,7 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Netflix hat dazu noch keine Entscheidung getroffen.

Video: Fünf Fakten über Netflix

„Cursed - Die Auserwählte“ (Fantasy)

Veröffentlichungsdatum: Juli 2020

Handlung: Nimue (Katherine Langford) macht sich zusammen mit einem Söldner auf den Weg zum Zauberer Merlin (Gustaf Skarsgård), um ihm ein mysteriöses Schwert zu bringen.

Bewertung: 5,8 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Netflix hat dazu noch keine Entscheidung getroffen.

„Warrior Nun“ (Action)

Veröffentlichungsdatum: Juli 2020

Handlung: Ein junges Mädchen wird zur Kampf-Nonne ausgebildet, um Dämonen zu beseitigen, die die Menschen bedrohen.

Bewertung: 6,9 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Ja, Netflix hat eine 2. Staffel in Auftrag gegeben.

„Ju-On: Origins“ (Horror)

Veröffentlichungsdatum: Juli 2020

Handlung: Verschiedene Menschen betreten ein verfluchtes Haus, mit bitteren Folgen: Fortan werden sie von einem gnadenlosen Geist verfolgt.

Bewertung: 6,1 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Netflix hat dazu noch keine Entscheidung getroffen.

„Stateless“ (Drama)

Veröffentlichungsdatum: Juli 2020

Handlung: Vier Menschen treffen in einem Flüchtlingslager aufeinander. Obwohl sie verschieden sind, verbindet sie eine Sache: Alle fliehen vor etwas, das ihnen das Leben erschwert.

Bewertung: 7,5 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Netflix hat dazu noch keine Entscheidung getroffen.

„Teenage Bounty Hunters“ (Komödie)

Veröffentlichungsdatum: August 2020

Handlung: Zwei Schwestern starten als Kopfgeldjägerinnen durch - und sind dabei erstaunlich erfolgreich.

Bewertung: 7,7 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Nein, Netflix hat die Serie abgesetzt.

„Biohackers“ (SciFi)

Veröffentlichungsdatum: August 2020

Handlung: Eine junge Frau (Luna Wedler) startet ihr Medizin-Studium in Freising, um dort Hinweise zum mysteriösen Tod ihres Bruders zu sammeln. Dort kommt sie mit dubiosen Gen-Experimenten in Berührung.

Bewertung: 6,7 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Ja, Netflix hat eine 2. Staffel in Auftrag gegeben.

„Der junge Wallander“ (Krimi)

Veröffentlichungsdatum: September 2020

Handlung: Kurt Wallander (Adam Pålsson) hat gerade erst die Polizeischule abgeschlossen und wird kurz darauf bereits mit einem komplizierten Fall konfrontiert.

Bewertung: 6,7 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Netflix hat dazu noch keine Entscheidung getroffen.

„Away“ (SciFi-Drama)

Veröffentlichungsdatum: September 2020

Handlung: Eine Astronautin (Hilary Swank) nimmt an einem Flug zum Mars teil - muss dafür aber ihre Familie für mehrere Jahre zurücklassen, was zum Konflikt führt.

Bewertung: 6,6 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Netflix hat dazu noch keine Entscheidung getroffen.

„Ratched“ (Thriller)

Veröffentlichungsdatum: September 2020

Handlung: Eine Krankenschwester (Sarah Paulson) arbeitet in einer Psychiatrie, in der Experimente an psychisch kranken Menschen üblich sind. Bald schon plant sie, gegen diese schreckliche Praxis vorzugehen.

Bewertung: 7,4 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Ja, Netflix hat eine 2. Staffel in Auftrag gegeben.

„Das letzte Wort“ (Dramedy)

Veröffentlichungsdatum: September 2020

Handlung: Nach dem Tod ihres Mannes denkt Witwe Karla (Anke Engelke) darüber nach, auf Beerdigungen professionell Reden zu halten. Damit möchte sie ihr Leben in eine neue Richtung lenken.

Bewertung: 7,0 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Netflix hat dazu noch keine Entscheidung getroffen.

„Emily in Paris“ (Dramedy)

Veröffentlichungsdatum: Oktober 2020

Handlung: Die Amerikanerin Emily (Lily Collins) geht nach Paris, um dort eine neue Stelle anzutreten. In Frankreich machen ihr kulturelle Unterschiede aber bald schon zu schaffen.

Bewertung: 7,4 von 10 Sternen bei IMDb

Gibt es eine 2. Staffel? Netflix hat dazu noch keine Entscheidung getroffen.

„La Révolution“ (Historienserie)

Veröffentlichungsdatum: Oktober 2020

Handlung: Eine mysteriöse Krankheit sorgt für Konflikte zwischen den französischen Aristokraten und dem normalen Volk - und bald schon soll es zur Revolution kommen.

Bewertung: 6,5 von 10 Sternen bei IMDb (Stand: 20. Oktober 2020)

Gibt es eine 2. Staffel? Netflix hat dazu noch keine Entscheidung getroffen.

Mehr erfahren: Netflix-Serie „Emily in Paris“ sorgt für Shitstorm in Frankreich - wegen zu vieler Klischees.

(soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.