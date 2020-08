Neu auf Netflix: Filme und Serien, die im August 2020 erscheinen

© Per Arnesen/Netflix

© Per Arnesen/Netflix

Ein gruseliger Marvel-Blockbuster, eine neue deutsche Serie und vieles mehr: Netflix hat verraten, welche Filme und Serien im August 2020 erscheinen.

In einem Video hat Netflix* die neuen Highlights im August 2020 angekündigt.

angekündigt. Unter anderem erscheinen zwei beliebte Marvel- und DC-Filme .

. Auch eine neue deutsche Serie geht an den Start, die insbesondere Fans von „Dark“ gefallen könnte.

Wie erwartet, wird Netflix nicht unvorbereitet in den August starten: Die Abonnenten dürfen sich wieder einmal auf die verschiedensten Neuheiten freuen, die über den gesamten Monat hinweg online gehen. Die größten Highlights hat der Streamingdienst auch bereits in einem YouTube-Video zusammengetragen (siehe unten).

Den YouTube-Nutzern fällt dabei eine Sache positiv auf: Der August wird actiongeladen, denn mehrere Filme und Serien des Genres starten in den kommenden Wochen. Welche das konkret sind, verraten wir in diesem Artikel.

Netflix-Neuheiten im August 2020: Diese Film- und Serien-Highlights sollten Sie nicht verpassen

Am meisten dürften sich Netflix-Abonnenten freuen, die Action-Filme und -Serien lieben. Die Auswahl wird in Bezug auf dieses Genre im August 2020 nämlich stark erweitert. Das ist aber auch nötig, denn in den letzten Tagen hat Netflix unzählige Action-Produktionen von der Plattform entfernt. Der Platz wird jetzt mit den Neuheiten aufgefüllt.

Doch was erwartet die Nutzer nun konkret? Unter anderem erscheint der Marvel-Blockbuster „Venom“. Oder sind Sie eher ein DC-Fan? Dann sollten Sie sich „Aquaman“ und die 7. Staffel von „Arrow“ nicht entgehen lassen. Obendrauf gibt es noch „Kingsman: The Golden Circle“ und „London Has Fallen“.

Gleich zu Beginn des Monats startet die 3. Staffel von „The Rain“, die der gesamten Geschichte ein rundes Ende bescheren soll. Und wer noch immer nicht darüber hinweggekommen ist, dass „Dark“ nicht mehr fortgesetzt wird, der findet dank der neuen deutschen Serie „Biohackers“ möglicherweise einen passenden Ersatz. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Zentral-Netzwerks.

Video: Das sind die Netflix-Highlights im August 2020

Netflix: Diese Filme und Serien erscheinen im August 2020

Datum Filme, Serien, Dokus 1. August Arrow (Serie, 7. Staffel) Geronimo: An American Legend (Western) Die kleine Hexe (Kinderfilm) Mother! (Horror) Plan B - Scheiss Auf Plan A (Action) Plötzlich Papa (Komödie) Scooby-Doo (Komödie) Die Supermonster: Die neue Klasse (Kinderfilm) 2. August Vernetzt - Wissenschaft ist überall (Doku) Der Zauberschulbus ist wieder unterwegs – Kinder im Weltall (Kinderfilm) 3. August Immigration Nation (Doku) 4. August Felipe Castanhari präsentiert: Unsere geheimnisvolle Welt (Doku) Malibu Rescue – Die nächste Welle (Kinderfilm) Sam Jay: 3 In The Morning (Stand-Up-Comedy) Tut Tut Cory Flitzer: Das Sommercamp (Kinderfilm) 5. August Anelka: Der Missverstandene (Doku) Die meistgesuchten Verbrecher der Welt (Doku) My Little Pony - Der Film (Kinderfilm) Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend (interaktives Special) 6. August Alpha (Abenteuer) The Rain (Serie, 3. Staffel) The Seven Deadly Sins: Kaiserlicher Zorn der Götter (Anime) (un)gesund (Doku) 7. August Nailed It! Mexico (2. Staffel) Die Reise nach Westen (Serie, 2. Staffel) Selling Sunset (Serie, 3. Staffel) Sing On! Germany (Show) Unsere winzigen Nachbarn (Doku) Work It (Komödie) Wortparty: Singt alle mit! (Kinderfilm) Die Zauberer: Geschichten aus Arcadia (Kinderfilm) 10. August Das große Comedy-Crossover (Komödie) 11. August Leave No Trace (Drama) 12. August Greenleaf (Serie, 5. Staffel) 13. August RIDE ON TIME (Doku, 2. Staffel) 14. August 3% (Serie, 4. Staffel) Dirty John: Die Geschichte von Betty Broderick (Serie, 2. Staffel) Der Jahrhundertraub (Serie, 1. Staffel) Die Oktonauten und die Sac-Actun-Höhle (Kinderfilm) Project Power (Action) Teenage Bounty Hunters (Serien, 1. Staffel) 15. August Cuckoo (Serie, 5. Staffel) Kingsman: The Golden Circle (Action) Rita (Serie, 5. Staffel) 16. August Down a Dark Hall (Horror) The Perfect Match (Romanze) 17. August Glitch Techs (Serie, 2. Staffel) Verrückte Lehrer (Komödie) 18. August Searching (Thriller) 19. August High Score (Doku) Die Regeln im Hause DeMarcus (Reality-TV) Verbrechen verbindet (Thriller) 20. August Biohackers (Serie, 1. Staffel) Great Pretender (Anime) John Shepherds Kontaktversuche mit Aliens (Doku) Rob Schneider: Asian Momma, Mexican Kids (Stand-Up-Comedy) 21. August Alien TV (Kinderfilm) All Together Now (Drama) Hoops (Serie, 1. Staffel) Fuego negro (Fantasy) Rust Valley Restorers (Serie, 3. Staffel) The Sleepover (Komödie) 22. August Dieses bescheuerte Herz (Dramedy) 23. August What Happened to Monday (SciFi) 24. August Superfly (Action) 25. August Aquaman (Action) Diebische Elstern (Serie, 2. Staffel) Emilys Wunderlabor (Kinderfilm) 26. August Cobra Kai (Serie, 1. und 2. Staffel) Kein Strandzugang! (Serie, 1. Staffel) Phönix aus der Asche (Doku) 27. August Aggretsuko (Anime, 3. Staffel) 28. August Geheime Anfänge (Krimi) I AM A KILLER: Released (Serie, 1. Staffel) 29. August Fearless – Babysitten ist Heldensache (Action-Komödie) 30. August The Worst Witch (Serie, 2. Staffel) 31. August Luo Bao Bei (Serie, 1. Staffel) Venom (Action)

