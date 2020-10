Neu auf Netflix: Diese Filme und Serien erscheinen ab dem 19. Oktober 2020

„The Alienist – Die Einkreisung“ ist zurück und eine neue deutsche Serie startet: Diese Netflix-Inhalte stehen in der Woche ab dem 19. Oktober 2020 zur Verfügung.

Sie konnten sich die Netflix-Neuheiten der Woche ab dem 12. Oktober 2020* noch nicht komplett ansehen? Dann haben Sie noch Zeit, um aufzuholen, denn in den ersten Tagen der aktuellen Woche erscheinen auf dem Streamingdienst erst einmal keine weiteren Inhalte - was sich allerdings noch kurzfristig ändern könnte.

Dafür erwartet die Abonnenten am 22. und 23. Oktober die geballte Serien-Power. Wir verraten, auf welche neuen Netflix-Inhalte Sie sich diese Woche freuen dürfen.

Netflix-Highlights ab dem 19. Oktober 2020 - Diese Filme und Serien sollten Sie nicht verpassen

Erstes Serien-Highlight der Woche: In Amerika ist die 2. Staffel von „The Alienist - Die Einkreisung“ bereits im Juli 2020 gestartet. Lange müssen deutsche Fans aber ebenfalls nicht mehr warten: Am 22. Oktober 2020 stellt Netflix die Fortsetzung mit den Hauptdarstellern Daniel Brühl (Laszlo Kreizler), Luke Evans (John Schuyler Moore) und Dakota Fanning (Sara Howard) hierzulande zur Verfügung. Ein erster Trailer zeigt, was die Fans in der kommenden Staffel erwartet:

Zweites Serien-Highlight der Woche: Wer die neue Staffel „The Alienist - Die Einkreisung“ gesehen hat, kann am darauffolgenden Tag direkt mit dem nächsten Serien-Highlight startet. Netflix bietet am 23. Oktober 2020 die neue deutsche Serie „Barbaren“ an, die sich um die legendäre Schlacht im Teutoburger Wald dreht. Schon nach Veröffentlichung des Trailers erhielt die Neuheit auf YouTube viel Lob für ihre visuelle Gestaltung und die Kostüme:

Film-Highlight der Woche: Um die Woche ausklingen zu lassen, eignet sich außerdem der SciFi-Hit „Lucy“, der im Jahr 2014 in den deutschen Kinos gestartet ist. Netflix bietet den Blockbuster mit Scarlett Johansson ab dem 23. Oktober 2020 an:

Netflix: Alle Filme und Serien, die in der Woche ab dem 19. Oktober 2020 erscheinen

Datum Filme und Serien 21. Oktober Rebecca (Thriller) 22. Oktober The Alienist - Die Einkreisung: Engel der Finsternis (Serie, 2. Staffel) Kadaver (Horror) You Me Her (Serie, 5. Staffel) 23. Oktober Bad Neighbors (Komödie) Barbaren (Serie, 1. Staffel) Die bunte Seite des Mondes (Kinderfilm) Lucy (SciFi) The Queen's Gambit (Serie, 1. Staffel) Perdida - Vermisst (Serie)

