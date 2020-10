Neu auf Netflix im Oktober 2020: Diese Filme und Serien erscheinen

Netflix setzt im Oktober 2020 auf historische Serien und Horror: Wir verraten, auf welche Highlights sich die Nutzer freuen dürfen.

Für die September-Highlights* musste Netflix viel Kritik über sich ergehen lassen. Auf YouTube kommentierten mehrere Nutzer, dass die Neuheiten im Vergleich zu den Vormonaten besonders schwach seien. Ob der Oktober besser abschneidet? Das ist letztendlich Geschmackssache. Es sollte allerdings nicht vergessen werden, dass Netflix viele Serien-Fortsetzungen und Filme aufgrund der Corona-Krise nicht drehen konnte - entsprechend ergibt es Sinn, dass nicht jeden Monat mehrere Kracher auf einmal erscheinen.

Wer allerdings insbesondere historische beziehungsweise Horror-Produktionen liebt, kommt im Oktober auf seine Kosten. Wir verraten, auf welche Highlights sich die Netflix-Nutzer freuen dürfen.

Netflix-Highlights im Oktober 2020, die Sie nicht verpassen sollten

Viele Netflix-Nutzer haben lange darauf gewartet - und jetzt ist sie da: Die Fortsetzung der Horror-Serie „Spuk in Hill House“. In „Spuk in Bly Manor“ stehen komplett neue Protagonisten im Vordergrund. Und nein, die 2. Staffel erscheint nicht etwa an Halloween, sondern bereits am 9. Oktober.

Weiter geht es auch mit „The Alienist - Die Einkreisung“ mit Daniel Brühl in der Hauptrolle. Die 2. Staffel der Krimi-Serie geht am 22. Oktober an den Start. Und wer geschichtliche Produktionen liebt, darf sich sogar gleich auf zwei neue Serien freuen: „La Révolution“ geht am 16. Oktober online und „Barbaren“ startet am 23. Oktober. Am gleichen Tag nimmt Netflix übrigens auch den SciFi-Hit „Lucy“ mit Scarlett Johansson ins Programm auf. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Zentral-Netzwerks.

Video: Die Netflix-Highlights im Oktober 2020

Netflix: Diese Filme und Serien erscheinen im Oktober 2020

Datum Filme und Serien 1. Oktober Carmen Sandiego (Serie, 3. Staffel) Daylight (Thriller) Eine lausige Hexe (Serie, 4. Staffel) Familiar Wife (Serie, 1. Staffel) Für eine Handvoll Dollar (Western) Guten Morgen, Veronica (Serie, 1. Staffel) Heidi (Serie, 2. Staffel) The Hungover Games (Komödie) Pasal Kau! (Komödie) Wie ein Fremder (Serie, 1. Staffel) 2. Oktober Dick Johnson ist tot (Doku) Emily in Paris (Serie, 1. Staffel) Ernste Männer (Komödie) Il Legame - Die Bindung (Thriller) Judy (Drama) Das machst du schon (Komödie) Òlòtūré (Drama) Song Exploder (1. Ausgabe) Tut Tut Cory Flitzer: Halloween (Special für Kinder) Vampires vs. The Bronx (Komödie) 4. Oktober David Attenborough: Mein Leben auf unserem Planeten (Doku) Happy Old Year (Drama) 6. Oktober The Mule (Thriller) Sternenstreif: Halloween-Helden (Special) 7. Oktober Hubie Halloween (Komödie) Puzzle (Drama) Show Dogs (Komödie) Vongozero - Flucht zum See (Serie, 1. Staffel) 9. Oktober Fast & Furious: Spy Racers (Serie, 2. Staffel) Die Gehörlosen-Uni (Serie, 1. Staffel) Ginny Weds Sunny (Romanze) Mein 40-jähriges Ich (Komödie) Spuk in Bly Manor (Serie, 2. Staffel) 11. Oktober Stranger (2. Staffel) 13. Oktober Kipo und die Welt der Wundermonster (Serie, 3. Staffel) The LEGO Movie 2 (Kinderfilm) 14. Oktober Blackpink: Light Up the Sky (Doku) 15. Oktober A Babysitter's Guide to Monster Hunting (Komödie) Love Like the Falling Rain (Romanze) Rettung für Roona (Doku) Social Distance (Serie, 1. Staffel) 16. Oktober Grand Army (Serie, 1. Staffel) Jemand muss sterben (Serie, 1. Staffel) La Révolution (Serie, 1. Staffel) Star Trek: Discovery (Serie, 3. Staffel, wöchentlich) The Trial of the Chicago 7 (Drama) 21. Oktober Rebecca (Thriller) 22. Oktober The Alienist - Die Einkreisung: Engel der Finsternis (Serie, 2. Staffel) Kadaver (Horror) You Me Her (Serie, 5. Staffel) 23. Oktober Bad Neighbors (Komödie) Barbaren (Serie, 1. Staffel) Die bunte Seite des Mondes (Kinderfilm) Lucy (SciFi) The Queen's Gambit (Serie, 1. Staffel) Perdida - Vermisst (Serie) 28. Oktober Die Geheimnisse der Grabstätte von Sakkara (Doku) Holidate (Romanze) Nobody Sleeps in the Woods Tonight (Horror) 30. Oktober The Day of the Lord (Horror) His House (Horror) Somebody Feed Phil (Serie, 4. Staffel) Suburra (Serie, 3. Staffel)

