„Lupin“ mit „X-Men“-Star Omar Sy: Wann kommt Staffel 2 auf Netflix?

In der Netflix-Serie „Lupin“ mischt Omar Sy als Meisterdieb ganz Paris auf. Wir verraten, ob und wann der Streamingdienst eine 2. Staffel anbietet.

Für die Hauptrolle in der neuen Serie „Lupin“ konnte Netflix* einen französischen Schauspiel-Star gewinnen. Das Gesicht kommt Ihnen bekannt vor? Dann kennen Sie ihn vermutlich aus „Ziemlich beste Freunde“ (Driss), „Jurassic World“ (Barry) oder „X-Men“ (Bishop): Omar Sy spielt Assane Diop, einen gerissenen Meisterdieb. Aber auch hinter der Kamera arbeitet eine wahre Hollywood-Größe. Regie führte nämlich unter anderem Louis Leterrier, zu dessen Filmografie beispielsweise „Die Unfassbaren – Now You See Me“ und „Der unglaubliche Hulk“ zählen.

Eine Garantie für die Produktion einer 2. Staffel ist das Star-Aufgebot aber noch lange nicht. Wie geht es also nach den ersten fünf Folgen weiter, die am 8. Januar 2020 erschienen sind? Wir fassen zusammen, was bislang bekannt ist.

„Lupin“ auf Netflix: Die Handlung der Gauner-Serie

Assane Diop (Omar Sy) liebt die Bücher von Maurice Leblanc über den Meisterdieb Arsène Lupin. Sie inspirieren ihn dazu, sich selbst als Gauner auszuprobieren. Dabei hat er es nicht nur auf Brieftaschen abgesehen, sondern plant sogar den gefährlichen Raub eines Schmuckstücks aus dem Louvre. Das Diebesgut möchte er aber nicht nur zu Geld machen. Stattdessen betrachtet er das Vorhaben als Rachefeldzug für den plötzlichen Tod seines Vaters. Dieser starb, nachdem er für eine Straftat verantwortlich gemacht wurde, die er nie begangen hatte.

Neben Omar Sy zählen außerdem Vincent Londez (Romain Laugier), Ludivine Sagnier (Claire), Hervé Pierre (Hubert Pellegrini), Clotilde Hesme (Juliette Pellegrini) und Nicole Garcia (Anne Pellegrini) zur Besetzung.

Trailer zur neuen Netflix-Serie „Lupin“ mit Omar Sy

„Lupin“: Wird es eine 2. Staffel auf Netflix geben?

Die ersten fünf Folgen von „Lupin“ kennzeichnet Netflix als 1. Teil, anstatt von einer 1. Staffel zu sprechen. Das hat einen guten Grund: Der Streamingdienst bietet Season 1 noch gar nicht vollständig an, erklärt unter anderem das Medien-Magazin RadioTimes. Zunächst stellt sich also die Frage, wann die restlichen Episoden online gehen. Netflix hat aktuell noch keine Antwort parat, allerdings liegt es nahe, dass sie schon produziert wurden oder in nächster Zeit gedreht werden. Ob anschließend eine 2. Staffel erscheint, ist ebenfalls noch unklar. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

